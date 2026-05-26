Ancora disagi per i viaggiatori: previsto un nuovo sciopero nazionale dei treni

TORINO – A dieci giorni dallo sciopero generale del 18 maggio che ha coinvolto tutti i settori – dai trasporti alla scuola alla sanità – ecco che per i viaggiatori si prospetta un inizio di week end molto difficile.

Come fa sapere Trenitalia, dalle ore 21:00 di giovedì 28 alle ore 21:00 di venerdì 29 maggio, è indetto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord.

I treni quindi possono subire variazioni o cancellazioni. Qui i treni della lunga percorrenza garantiti in caso di sciopero

Per il trasporto Regionale di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00.

Gli elenchi dei servizi garantiti sono consultabili sull’Orario ufficiale Trenitalia e su www.trenitalia.com, per Trenord sul sito www.trenord.it e per Trenitalia Tper sul sito www.trenitaliatper.it.

L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero:

fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce;

fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali;

in alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti.

Informazioni su collegamenti e servizi anche attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito trenitalia.com, il sito www.trenord.it o tramite l’App di Trenord, sito trenitaliatper.it, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti.

Venerdì 29 maggio è indetto uno sciopero di 24 ore anche del personale delle imprese cui si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Autoferrotranvieri. I servizi bus programmati in orario possono subire variazioni o cancellazioni.

Per i servizi in orario Trenitalia sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00 (come da Orario ufficiale Trenitalia e www.trenitalia.com). Non sono previste fasce di garanzia per i servizi FrecciaLink. Nel rispetto delle fasce di garanzia, ci possono essere variazioni in base ai programmi locali.

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