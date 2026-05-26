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Ondata di calore sul Piemonte: con +34.3 °C ufficialmente stabilito nuovo record per il mese di maggio dal 1992

Domani con il picco dell’ondata di calore si potrà scrivere una nuova pagina della storia climatologica piemontese

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TORINO – In questi giorni il Piemonte è entrato nel pieno di una anomala ondata di calore che continua ad interessare l’Europa centro-occidentale e meridionale, raggiungendo il suo picco anche verso la nostra regione con temperature decisamente sopra le medie del periodo.

Per approfondire:

Temperature roventi: stabilito in Piemonte un nuovo record

Come riporta il meteorologo Andrea Vuolo, con +34.3 °C è stato ufficialmente stabilito un nuovo record di temperatura massima mensile per il mese di maggio dal 1992 presso la stazione meteorologica del Dipartimento di Fisica dell’Atmosfera – Università degli Studi di Torino.

Superato il precedente primato da inizio misure (sulla stessa ubicazione, in via Pietro Giuria angolo via Valperga Caluso) di +33.4 °C del 25/05/2026 e del 29/05/2001.

Dalla rete Arpa Piemonte (in attesa delle opportune validazioni) si segnalano  – continua Vuolo – per la Città di Torino +34.5 °C presso la stazione di Torino Reiss Romoli, +34.3 °C ai Giardini Reali (entrambi primati ventennali per il mese di maggio) e +33.6 °C alla Consolata (a parimerito con il 25/05/2009 e dietro di soli 0.1 °C rispetto al primato mensile attuale di +33.7 °C del 24/05/2009).

Degni di nota, anche i dati rilevati nella rete Torino Meteo con +34.4 °C a Torino Regio Parco e a Torino Parella e +33.9 °C all’ITTS Carlo Grassi.

Le temperature nei capoluoghi

Ecco le temperature massime degli altri capoluoghi secondo la rete Arpa (tra parentesi il posizionamento dei valori odierni – per il mese di maggio – all’interno della propria serie statistica mensile):

  • Alessandria Lobbi +35.3 °C (terzo valore più elevato dal 1988)
  • Asti Tanaro +33.7 °C (nuovo primato dal 1998)
  • Biella +32.2 °C (quarto valore più alto dal 2002)
  • Cuneo +30.8 °C (nuovo primato dal 2002)
  • Novara +33.1 °C (nuovo primato dal 2005)
  • Verbania Pallanza +32.3 °C (sesto valore più elevato dal 2001)
  • Vercelli +34.9 °C (nuovo primato dal 1994).

Domani, mercoledì 27 maggio, con il picco dell’ondata di calore – conclude il meteorologo –  si potrà scrivere una nuova pagina della storia climatologica piemontese per il mese di maggio su moltissime località, con possibili valori di temperatura massima giornaliera fino a 36-37 °C, nonché 30 °C fino in prossimità dei mille metri di quota.

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