La Polizia sventa un tentativo di suicidio a Verbania: una donna voleva gettarsi dal ponte

VERBANIA – Grande prova di solidarietà da parte di comuni cittadini e di poliziotti a Verbania. Nella tarda serata di sabato 23 maggio una donna ha scavalcato il parapetto del Terzo Ponte sul torrente San Bernardino, con le gambe già rivolte al vuoto, e ha spalancato le braccia, in attesa di trovare il coraggio per compiere il suicidio.

Proprio in quel momento passava per di lì una coppia, che è subito intervenuta. L’uomo si è avvicinato alla donna mentre la sua fidanzata contattava il 112. Gli agenti giunti rapidamente sul posto sono riusciti a instaurare un dialogo con la donna, che inizialmente non voleva desistere dal gesto. Ha raccontato ai poliziotti di avere gravi problemi di salute e di un rapporto burrascoso con l’ex marito. Dopo una cauta mediazione, approfittando di un attimo favorevole, gli agenti sono riusciti ad afferrare la donna per le braccia e a condurla in una zona lontana dal pericolo, dove è stata soccorsa dai sanitari già allertati.

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