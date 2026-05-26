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La Polizia sventa un tentativo di suicidio a Verbania: una donna voleva gettarsi dal ponte

Gli agenti sono intervenuti dopo la provvidenziale chiamata al 112 da parte di una coppia che transitava sul ponte proprio in quel momento
Marco Lovisolo

Pubblicato

1 minuto fa

il

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VERBANIAGrande prova di solidarietà da parte di comuni cittadini e di poliziotti a Verbania. Nella tarda serata di sabato 23 maggio una donna ha scavalcato il parapetto del Terzo Ponte sul torrente San Bernardino, con le gambe già rivolte al vuoto, e ha spalancato le braccia, in attesa di trovare il coraggio per compiere il suicidio.

Proprio in quel momento passava per di lì una coppia, che è subito intervenuta. L’uomo si è avvicinato alla donna mentre la sua fidanzata contattava il 112. Gli agenti giunti rapidamente sul posto sono riusciti a instaurare un dialogo con la donna, che inizialmente non voleva desistere dal gesto. Ha raccontato ai poliziotti di avere gravi problemi di salute e di un rapporto burrascoso con l’ex marito. Dopo una cauta mediazione, approfittando di un attimo favorevole, gli agenti sono riusciti ad afferrare la donna per le braccia e a condurla in una zona lontana dal pericolo, dove è stata soccorsa dai sanitari già allertati.

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