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Problemi per i treni ad alta Velocità da e per Torino per presenza di persone sulla linea a Reggio Emilia
La circolazione sui treni ad alta velocità è fortemente rallentata per problemi sulla linea dell’alta velocità Milano-Bologna per la “presenza di persone non autorizzate” nei pressi della linea a Reggio Emilia.
Lo ha reso noto Trenitalia sui suoi canali.
Secondo Trenitalia i treni Alta Velocità alcuni dei quali possono essere instradati sulla linea convenzionale, possono registrare ritardi fino a 120 minuti.
Secondo Trenitalia la circolazione è in graduale ripresa
Freccia Rossa coinvolti
- FR 9628 Napoli Centrale (9:55) – Milano Centrale (14:35)
- FR 9631 Milano Centrale (13:00) – Napoli Centrale (17:33)
- FR 9539 Milano Centrale (13:10) – Napoli Centrale (18:53)
- FR 8813 Milano Centrale (14:37) – Lecce (22:58)
- FR 9547 Milano Centrale (15:10) – Salerno (20:36)
- FR 9321 Torino Porta Nuova (13:40) – Roma Termini (18:35)
- FR 9641 Torino Porta Nuova (13:50) – Roma Termini (18:15)
- FR 9639 Milano Centrale (14:30) – Reggio Calabria Centrale (23:53)
- FR 9514 Salerno (9:23) – Torino Porta Nuova (16:06)
- FR 8811 Milano Centrale (13:35) – Lecce (21:59)
- FR 9643 Milano Centrale (15:25) – Napoli Centrale (20:05):
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