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Problemi per i treni ad alta Velocità da e per Torino per presenza di persone sulla linea a Reggio Emilia

Pubblicato

1 ora fa

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La circolazione sui treni ad alta velocità è fortemente rallentata per problemi sulla linea dell’alta velocità Milano-Bologna per la “presenza di persone non autorizzate” nei pressi della linea a Reggio Emilia.

Lo ha reso noto Trenitalia sui suoi canali.

Secondo Trenitalia i treni Alta Velocità alcuni dei quali possono essere instradati sulla linea convenzionale, possono registrare ritardi fino a 120 minuti.

Secondo Trenitalia la circolazione è in graduale ripresa

Freccia Rossa coinvolti

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