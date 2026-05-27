Schianto tra due moto in corso Moncalieri: 30enne grave al CTO di Torino

TORINO – Un drammatico scontro tra veicoli ha paralizzato la viabilità in corso Moncalieri, all’altezza del civico 248.

Per cause ancora in via di accertamento da parte delle forze dell’ordine, due motociclette sono rimaste coinvolte in un violentissimo scontro che ha lasciato sull’asfalto un centauro di 30 anni.

L’impatto è stato devastante e ha richiesto l’intervento immediato dell’equipe medica del 118, giunta tempestivamente sul posto. Dopo le prime e delicate manovre di stabilizzazione sull’asfalto, il giovane motociclista è stato trasportato d’urgenza all’ospedale, dove si trova ora ricoverato in condizioni giudicate gravi, mentre gli agenti lavorano per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

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