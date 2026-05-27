E’ la giornata più calda in Piemonte: attesi picchi fino a 37 °C, battuti i record storici

TORINO – Il Piemonte si appresta a vivere una giornata che potrebbe ridefinire la storia climatologica regionale per il mese di maggio. L’eccezionale ondata di calore che da giorni staziona sull’Europa centro-occidentale raggiungerà oggi il suo apice, traghettando il territorio verso scenari termici tipici del pieno luglio, con temperature pronte a frantumare record storici, in alcuni casi risalenti a oltre un secolo fa.

La Notte Tropica e l’Anticiclone Subtropicale

Il metereologo Andrea Vuolo segnala che il campanello d’allarme è scattato già nel corso della notte, caratterizzata da temperature minime straordinariamente miti. I termometri hanno oscillato diffusamente tra i 16 e i 22 °C, configurando in diverse località vere e proprie “notti tropicali” fuori stagione. Solo nei fondovalle collinari del basso Piemonte si sono registrate flessioni più marcate, con valori localmente compresi tra i 12 e i 15 °C, grazie alle parziali inversioni termiche delle zone di pianura e vallive.

La causa di questa anomalia assoluta è la persistenza di un robusto campo di alta pressione associato a una massa d’aria molto calda di matrice subtropicale. Le immagini satellitari e i modelli fisico-matematici mostrano chiaramente l’estesa struttura anticiclonica che domina l’Europa centro-occidentale. Proprio nelle prossime ore, l’asse della struttura tenderà a traslare gradualmente verso Oriente, posizionando il Piemonte nel settore termicamente più esposto e attivando dinamiche meteorologiche locali che amplificheranno ulteriormente la calura.

L’Effetto Favonico: un “Forno” in Val Padana

A surriscaldare l’atmosfera non sarà solo l’irraggiamento solare diretto e la compressione dell’aria verso il basso (subsidenza anticiclonica), ma anche un contributo dinamico determinante. Lo spostamento dell’asse pressorio verso Est favorirà l’attivazione di correnti in quota che, scavalcando l’arco alpino, si getteranno verso la Val Padana sotto forma di vento di caduta (Favonio o Foehn).

Questo fenomeno di compressione adiabatica scalderà e seccherà ulteriormente la massa d’aria durante la discesa verso le pianure del Nord-Ovest, provocando un’impennata termica repentina a tutte le quote. Di conseguenza, le temperature massime supereranno diffusamente i 32-33 °C su gran parte delle pianure e dei settori collinari più bassi. I picchi più estremi sono attesi tra l’Alessandrino, il Torinese e il Vercellese, dove la colonnina di mercurio potrà spingersi fino a picchi di 36-37 °C.

Nel Mirino i Record Storici e Secolari

Ciò che rende questa ondata di calore un evento di rilevanza storica è il confronto con il passato. Le massime previste per oggi non si limiteranno a superare i record mensili precedenti, ma rischiano di polverizzarli con scarti abnormi, superiori anche di 2-3 °C rispetto ai primati storici registrati nelle rispettive stazioni meteorologiche.

Come evidenziato dal meteorologo Andrea Vuolo, non si tratta di un evento ordinario:

“In alcuni casi parliamo di serie di misure cinquantennali e, talora, secolari o plurisecolari che rischiano di essere superate dall’intensità di questa poderosa avvezione calda.”

Il superamento in serie di record così longevi testimonia l’eccezionalità e la portata meteorologica dell’evento in corso, tracciando un nuovo e preoccupante tassello nel quadro delle anomalie termiche sempre più frequenti ed estreme sul nostro territorio.

Riepilogo Dati e Previsioni:

Temperature Minime (Notte): 16–22 °C diffuse (12–15 °C nei fondovalle collinari del basso Piemonte).

Temperature Massime Diffuse: 32–33 °C su pianure e aree di bassa collina.

Picchi Massimi Assoluti: 36–37 °C attesi nei settori di Torino, Vercelli e Alessandria.

Anomalia Rispetto ai Record Precedenti: Fino a +2 / +3 °C sopra i primati storici storici di maggio.

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