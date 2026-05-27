Caldo in Piemonte: il 27 maggio 2026 fa la storia con i 36 gradi, record ad Alessandria

PIEMONTE – Come ampiamente preannunciato, le previsioni si sono trasformate in una caldissima realtà. Quella di oggi, mercoledì 27 maggio 2026, si incide negli annali della meteorologia regionale come la giornata di maggio più calda dall’inizio delle rilevazioni.

A tracciare il bilancio di questo evento climatico eccezionale è il meteorologo Andrea Vuolo, che certifica una caduta a catena di primati storici in tutto il Piemonte, polverizzando i record già superati nel pomeriggio di ieri.

+10°C sopra la media

La morsa dell’anticiclone ha spinto i termometri diffusamente oltre i 32-34°C in pianura, con picchi estremi che hanno toccato i 36-37°C nell’Alessandrino. Ma il caldo anomalo non si è limitato alle basse quote, infatti la soglia dei 30°C ha raggiunto altitudini prossime ai 900 metri sulle Alpi e lo zero termico ha superato l’incredibile quota di 4.200 metri.

Stiamo parlando di anomalie termiche clamorose, che si attestano fino a 10 gradi sopra la media climatologica di fine maggio e che in una normale estate di vent’anni fa rappresentavano le massime assolute di tutta la stagione calda.

La mappa dei record nei capoluoghi

Il dato più impressionante arriva dalla rete di monitoraggio delle città capoluogo, dove ben cinque province su otto hanno registrato il nuovo primato assoluto di caldo per il mese di maggio.

Ecco le temperature massime registrate:

Alessandria: 35.8°C (terzo valore storico, il record resta di 36.6°C nel 2009)

Torino: 34.9°C (Nuovo record assoluto)

Vercelli: 34.8°C (Nuovo record assoluto)

Asti: 34.2°C (Nuovo record assoluto)

Novara: 34.0°C (Nuovo record assoluto)

Verbania: 33.0°C (terzo valore storico, record di 34.0°C nel 2009)

Biella: 32.5°C (terzo valore storico, record di 33.3°C nel 2009)

Cuneo: 31.9°C (Nuovo record assoluto)

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese