Caldo estremo in Piemonte, Arpa: venerdì tregua relativa ma da sabato torna a salire l’allerta

TORINO – Dopo giorni segnati dal bollino rosso e da temperature eccezionali per il mese di maggio, il Piemonte si prepara a una breve attenuazione dell’ondata di calore. I nuovi bollettini emessi da Arpa Piemonte indicano infatti un lieve miglioramento nella giornata di venerdì, con un passaggio dal livello massimo di allerta al bollino arancione in diverse aree della regione. Una pausa però destinata a durare poco: già da sabato il disagio bioclimatico tornerà ad aumentare, con nuove condizioni favorevoli a un rialzo dell’allerta.

Il livello arancione

Secondo il sistema di monitoraggio biometeorologico di Arpa, il livello arancione corrisponde comunque a una situazione di “forte disagio bioclimatico”, soprattutto per anziani, bambini e persone fragili. Il calo previsto per venerdì è legato a una lieve diminuzione delle temperature massime e a una maggiore variabilità atmosferica, ma non rappresenta la fine dell’emergenza caldo.

Le previsioni regionali parlano infatti di un temporaneo affievolimento del caldo estremo grazie a un debole cambio di circolazione, con massime che in molte province dovrebbero scendere intorno ai 29-30 gradi. Un valore inferiore rispetto ai picchi dei giorni scorsi, quando in Piemonte si sono registrate temperature fino a 36-37 gradi, accompagnate da afa intensa e notti tropicali.

La situazione a Torino

A Torino la situazione resta particolarmente delicata. Il bollettino dedicato al capoluogo piemontese continua a segnalare condizioni di stress termico elevate, soprattutto nelle ore centrali della giornata e nei quartieri più urbanizzati, dove il calore accumulato durante il giorno fatica a disperdersi durante la notte. Anche con il ritorno all’arancione, il disagio percepito resterà quindi marcato.

Sabato torna allerta rossa

La tregua, però, sarà probabilmente breve. Le tendenze previsionali indicano infatti una nuova intensificazione del caldo già nel fine settimana, con temperature in aumento e condizioni afose nuovamente diffuse sulle pianure piemontesi. Proprio per questo Arpa invita a mantenere alta l’attenzione, evitando l’esposizione al sole nelle ore più calde, idratandosi frequentemente e limitando le attività fisiche intense durante il pomeriggio.

Questa prima grande ondata di calore del 2026 sta già facendo registrare numeri eccezionali. Arpa Piemonte ha parlato di nuovi record termici per l’ultima decade di maggio, confermando come il caldo arrivato sulla regione sia ampiamente superiore alle medie stagionali.

Il sistema dei bollini utilizzato da Arpa Piemonte prevede tre principali livelli di attenzione: giallo per condizioni di attenzione, arancione per forte disagio bioclimatico e rosso per emergenza sanitaria da caldo. Il passaggio previsto venerdì rappresenta quindi un miglioramento relativo, ma non un ritorno a condizioni normali.

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