Cerca di togliersi la vita e fa esplodere il palazzo a Vignole Borbera

VIGNOLE BORBERA – Questa mattina, intorno alle 6:50, a Vignole Borbera, si è verificata una violenta esplosione all’interno di un appartamento situato in piazza Zaccagnini, che ha provocato momenti di forte allarme tra i residenti dello stabile.

Secondo quanto ricostruito nelle prime fasi dell’intervento, la deflagrazione avrebbe avuto origine all’interno di un’abitazione privata e sarebbe riconducibile a un presunto gesto anticonservativo da parte dell’inquilino, un uomo che si trovava da solo nell’alloggio. L’esplosione ha causato il crollo dei muri perimetrali dell’appartamento interessato, senza tuttavia compromettere la stabilità dell’intero edificio.

I soccorsi

Immediato l’intervento dei soccorsi e dei Carabinieri della Stazione di Serravalle Scrivia, giunti sul posto per mettere in sicurezza l’area e avviare i primi accertamenti. Il personale sanitario ha prestato le prime cure al residente, che ha riportato ustioni su diverse parti del corpo, disponendone il trasferimento in codice rosso al centro specializzato di Torino.

Gli inquirenti, sulla base dei primi riscontri, ipotizzano che all’origine del gesto vi sia un grave stato di depressione. Restano comunque in corso le verifiche per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto e le circostanze che hanno portato alla deflagrazione.

A seguito dei controlli tecnici effettuati sulla palazzina, è stato confermato che l’edificio risulta agibile e che gli altri tre appartamenti non hanno riportato danni strutturali. Non si registrano feriti tra gli altri residenti.

Le indagini proseguono sotto il coordinamento dei Carabinieri, impegnati a ricostruire nel dettaglio l’intera sequenza dei fatti.

Dove e come chiedere aiuto

Un’efficace prevenzione del suicidio richiede che ognuno sia a conoscenza dei fattori di rischio del suicidio e sappia come gestirli.

Pensare che una persona cara, un familiare, un amico, un collega si possa suicidare, certamente spaventa e fa sentire impotenti. Quando si conosce una persona, tuttavia, siamo spesso in grado di dire quando è in crisi, perché siamo in grado di riconoscere il suo disagio.

Ci sono molti modi in cui si può supportare. Questo sito vuole aiutare sia chi sta pensando al suicidio sia a riconoscere quando qualcuno è a rischio di suicidio e capire le azioni che si possono intraprendere per aiutarlo.

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