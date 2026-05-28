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Sabato 30 maggio evento musicale in piazza Castello a Torino: come variano le linee del trasporto pubblico
Su disposizione della questura di Torino alcune vie saranno chiuse al transito
TORINO – In piazza Castello si svolgerà, sabato 30 maggio 2026, l’evento musicale “Kiss Kiss Way Tour 2026”.
Per motivi di ordine pubblico, su disposizione della questura di Torino, dal primo pomeriggio saranno chiuse al transito dei mezzi via XX Settembre (da via Bertola a corso Regina Margherita), via Pietro Micca (da via San Tommaso a piazza Castello), piazza Castello, Giardini Reali e via Po (da via Accademia Albertina a piazza Castello).
Di conseguenza, fa sapere GTT, varieranno il servizio le linee:
- 4 – 8 – 11 – 13 BUS – 13+ – 15 – 19 – 27 – 51 – 55 – 56 – 72 – 72/ – STAR 2 – Venaria Express – N4 ROSSA – N10 GIALLA – W01 ARANCIONE – W15 ROSA – S4 AZZURRA – W60 ARGENTO
Nel dettaglio
Linea 4. Dalle ore 14.00 a fine servizio.
Solo in direzione piazza Derna: da via Sacchi deviata in corso Vittorio Emanuele II, via Accademia Albertina, via Rossini, corso Regina Margherita, piazza della Repubblica, percorso normale.
Linee 8 – 19. Dalle ore 14.00 a fine servizio.
Solo nelle direzioni via Mezzaluna (San Mauro) – corso Cadore: da via Cernaia angolo corso Galileo Ferraris deviata in corso Siccardi, via della Consolata, corso Regina Margherita, corso XI Febbraio, percorsi normali.
Linea 11. Dalle ore 14.00 a fine servizio.
Solo in direzione via Leopardi (Venaria): da via XX Settembre deviata in corso Matteotti, corso Re Umberto, piazza Solferino, via Cernaia, corso Siccardi, via della Consolata, corso Regina Margherita, corso Giulio Cesare, percorso normale.
Linea 13 BUS. Dalle ore 14.00 a fine servizio.
Direzione piazza Gran Madre: da via Cernaia corso Galileo Ferraris deviata in corso Siccardi, via della Consolata, corso Regina Margherita, corso San Maurizio, via Bava, piazza Vittorio Veneto, percorso normale.
Direzione piazza Campanella: da piazza Vittorio Veneto deviata in via Bava, corso San Maurizio, corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Pietro Micca, percorso normale.
Linea 13+. Dalle ore 14.00 a fine servizio. SERVIZIO SOSPESO.
Linea 15. Dalle ore 14.00 a fine servizio.
Direzione piazza Coriolano (Sassi): da corso Re Umberto deviata in corso Stati Uniti, via Sacchi, corso Vittorio Emanuele II, corso Cairoli, piazza Vittorio Veneto, lungo Po Cadorna, percorso normale.
Direzione via Brissogne: da via Vanchiglia deviata in piazza Vittorio Veneto, via Bonafous, corso Cairoli, corso Vittorio Emanuele II, via XX Settembre, corso Matteotti, percorso normale.
Linea 27. Dalle ore 14.00 a fine servizio.
Direzione via XX Settembre: limitata in corso Regio Parco all’altezza di corso Regina Margherita dove effettua inversione di marcia, quindi effettua capolinea provvisorio in corso Regio Parco presso la fermata n. 1639 – “Regina Margherita”..
Direzione via Anglesio: dal capolinea provvisorio di corso Regio Parco segue il percorso normale.
Linea 51. Dalle ore 14.00 a fine servizio.
Solo in direzione Parcheggio Stura: da via Cernaia angolo corso Galileo Ferraris deviata in corso Siccardi, via della Consolata, corso Regina Margherita, corso Giulio Cesare, percorso normale.
Linea 55. Dalle ore 14.00 a fine servizio.
Direzione corso Farini: da corso Matteotti deviata in via Arsenale, corso Vittorio Emanuele II, via Accademia Albertina, via Po, percorso normale.
Direzione via Moncalieri (Grugliasco): da via Po deviata in via Accademia Albertina, corso Vittorio Emanuele II, corso Re Umberto, corso Matteotti, percorso normale.
Linea 56. Dalle ore 14.00 a fine servizio.
Direzione largo Tabacchi: da via Pietro Micca deviata in via Bertola, via San Tommaso, via Arsenale, corso Vittorio Emanuele II, via Accademia Albertina, via Po, percorso normale.
Direzione corso Tirreno (Grugliasco): da via Po deviata in via Accademia Albertina, corso Vittorio Emanuele II, corso Re Umberto, piazza Solferino, via Cernaia, percorso normale.
Linee 72 – 72/. Dalle ore 14.00 a fine servizio.
Direzione via Bertola: da via Cernaia angolo corso Galielo Ferraris deviata in corso Siccardi, inversione di marcia in piazza Arbarello dove effettua capolinea provvisorio presso la fermata n. 303 – “Siccardi Cap.” (in comune con la linea 5).
Direzione corso Machiavelli (Venaria): dal capolinea provvisorio di piazza Arbarello prosegue per corso Siccardi, via Cernaia, percorso attuale.
Linea STAR 2. Dalle ore 14.00 a fine servizio.
Solo in direzione corso Bolzano: da via Po deviata in via Accademia Albertina, via dei Mille, via Andrea Doria, via Gramsci, via XX Settembre, corso Matteotti, corso Galileo Ferraris, via Cernaia, percorso normale.
Venaria Express. Dalle ore 14.00 a fine servizio.
Direzione Reggia di Venaria: da via Po deviata via Accademia Albertina, corso Vittorio Emanuele II, corso Re Umberto, piazza Solferino, via Cernaia, percorso normale.
Direzione Autostazione via Fiochetto: da via Cernaia deviata in piazza Solferino, corso Re Umberto, corso Vittorio Emanuele II, via Accademia Albertina, via Po, percorso normale.
Linea N4 ROSSA. Dalle 24.00 alle 2.00.
Direzione piazza Vittorio Veneto: da corso Giulio Cesare deviata in corso Regina Margherita, corso San Maurizio, via Vanchiglia, piazza Vittorio Veneto (dove effettua la fermata n. 478 – “Vittorio Veneto”).
Direzione Falchera: dalla fermata n. 478 – “Vittorio Veneto” prosegue per via Bava, corso San Maurizio, corso Regina Margherita, percorso normale.
Linee N10 GIALLA – W01 ARANCIONE – W15 ROSA. Dalle 24.00 alle 2.00.
Direzione piazza Vittorio Veneto: da via Cernaia deviate in piazza Solferino, corso Re Umberto, corso Vittorio Emanuele II, via Accademia Albertina, via Po, percorsi normali.
Direzioni via Massari – piazza Massaua – via Brissogne: da via Po deviate in via Accademia Albertina, corso Vittorio Emanuele II, corso Re Umberto, piazza Solferino, via Cernaia, percorsi normali.
Linea S4 AZZURRA. Dalle 24.00 alle 2.00.
Direzione piazza Vittorio Veneto: da via Sacchi deviata in corso Vittorio Emanuele II, via Accademia Albertina, via Po, percorso normale.
Direzione piazzale Caio Mario: da via Po deviata in via Accademia Albertina, corso Vittorio Emanuele II, via Sacchi, percorso normale.
Linea W60 ARGENTO. Dalle 24.00 alle 2.00.
Direzione piazza Vittorio Veneto: da via Bertola angolo via Pietro Micca deviata in via Bertola, via San Tommaso, via dell’Arsenale, corso Vittorio Emanuele II, via Accademia Albertina, via Po, percorso normale.
Direzione piazza Manno: da via Po deviata in via Accademia Albertina, corso Vittorio Emanuele II, corso Re Umberto, piazza Solferino, via Cernaia, percorso normale.
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