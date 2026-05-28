Addio a Salvatore Provenzano, storico volto della Pasticceria Piana di Piazza Carducci a Torino

TORINO – Torino perde una delle figure storiche della sua tradizione dolciaria. Si è spento mercoledì 27 maggio, all’età di 93 anni, Salvatore Provenzano, storico pasticcere e titolare della Pasticceria Piana di Piazza Carducci, punto di riferimento per il quartiere e per generazioni di torinesi.

La sua storia professionale iniziò molti anni fa proprio nel capoluogo piemontese, dove arrivò da giovanissimo trovando lavoro come gelatiere presso la storica Gelateria Pepino, una delle realtà simbolo della tradizione dolciaria torinese. Fu lì che Provenzano imparò i segreti del mestiere, affinando nel tempo esperienza, passione e dedizione che avrebbero poi caratterizzato tutta la sua lunga carriera.

Successivamente rilevò la storica Pasticceria Piana di Piazza Carducci, riuscendo a mantenerne vivo il prestigio e la tradizione artigianale. Per oltre mezzo secolo è stato il volto dell’attività, accogliendo ogni giorno clienti e amici con gentilezza, cordialità e grande professionalità.

Conosciuto e stimato da tutti, Salvatore Provenzano ha dedicato la propria vita al lavoro, diventando una presenza familiare per il quartiere e per tanti torinesi che negli anni hanno frequentato la sua pasticceria. Dietro il bancone non offriva soltanto dolci e specialità, ma anche un sorriso, una parola gentile e quel senso di comunità che rende speciali le botteghe storiche di città.

Con la sua scomparsa Torino saluta una figura profondamente legata alla tradizione commerciale e dolciaria piemontese. Il ricordo di Salvatore Provenzano resterà legato a Piazza Carducci e alla storica Pasticceria Piana, luogo che per decenni ha rappresentato un punto di incontro e un simbolo di autenticità nel cuore del quartiere.

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