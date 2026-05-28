Rockin’1000 a Torino: sabato 30 maggio il maxi concerto all’Allianz Stadium. Giovedì 28 una jam a Beinasco

TORINO – Il mega concerto di Rockin’1000 a Torino si terrà sabato 30 maggio 2026 all’Allianz Stadium.

Per la prima volta, la rock band più grande del mondo riempirà lo stadio torinese con mille musicisti tra chitarristi, bassisti, batteristi, tastieristi e cantanti, provenienti da ogni parte del mondo per suonare contemporaneamente e in perfetta sincronia.

Sul palco insieme ai mille musicisti si esibiranno anche Elio e le Storie Tese, Nitro, Pietro Morello e sarà presentata da Lodovica Comello

Lo spettacolo avrà una durata prevista di circa 2 ore.

I biglietti per l’evento sono disponibili sulla piattaforma Vivaticket.I musicisti eseguiranno circa 20 iconici brani della storia del rock mondiale come Enter Sandman (Metallica)Smells Like Teen Spirit (Nirvana), Won’t Get Fooled Again (The Who), Knights of Cydonia (Muse), Don’t Look Back in Anger (Oasis), Seven Nation Army (The White Stripes).

Giovedì 28 maggio ci sarà una interessante anteprima con la Rockin’ 1000 Jam in cui un bel gruppo dei “millini” ovvero dei mille che suoneranno domenica, si esibiranno con una spettacolare jam session al Circolo Violetta Palla a Beinasco dalle 21 con ingresso a 10 euro con consumazione e l’accesso per circa 400 persone fino a mezzanotte.

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