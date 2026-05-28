Torino, notte tropicale da record: mai così caldo a maggio dal 1753

TORINO – Notte da record a Torino, dove il caldo eccezionale di questa fine maggio ha fatto segnare un nuovo primato storico. Secondo il meteorologo Andrea Vuolo, nel capoluogo piemontese non era mai stata registrata una temperatura minima notturna così elevata nel mese di maggio dall’inizio delle misurazioni storiche.

Alla stazione meteorologica Arpa Piemonte di Torino Via della Consolata, nella notte tra il 27 e il 28 maggio, la temperatura minima non è infatti scesa sotto i +23,7°C. Un valore che supera il precedente record di +22,5°C registrato il 25 maggio 2009 e che rappresenta il nuovo primato assoluto per il mese di maggio nella lunga serie statistica omogeneizzata iniziata nel 1753.

A favorire il mantenimento di temperature così elevate durante la notte è stato anche il passaggio di una vasta copertura nuvolosa composta da stratocumuli e altocumuli, che ha limitato il raffreddamento notturno dell’aria.

Record anche in altre città piemontesi

Il caldo anomalo non ha riguardato soltanto Torino. Diverse città del Piemonte hanno registrato temperature minime eccezionalmente alte, con nuovi record locali o valori vicinissimi ai primati storici.

Ecco i dati diffusi da Andrea Vuolo, rilevati dalle stazioni Arpa Piemonte:

Alessandria Lobbi: 18,4°C (precedente record 17,4°C del 29 maggio 2017)

Asti: 17,1°C (record ancora detenuto dai 17,8°C del 19 maggio 2022)

Biella: 21,6°C (record 22,7°C registrato il 27 maggio 2026)

Cuneo: 22,6°C (precedente record 20,8°C del 29 maggio 2017)

Novara: 21,4°C (record ancora fermo a 21,7°C del 25 maggio 2009)

Torino Giardini Reali: 20,9°C (precedente record 20,0°C del 28 maggio 2017)

Verbania Pallanza: 22,1°C (precedente record 20,3°C del 29 maggio 2017)

Vercelli: 20,5°C (precedente record 19,9°C del 25 maggio 2009)

In alcuni casi si tratta di valori tipici delle notti più calde di luglio o agosto, ma registrati con oltre un mese di anticipo rispetto alla climatologia normale.

Attesi temporali anche forti

Dopo giorni dominati dall’afa e dal caldo intenso, nelle prossime ore il Piemonte potrebbe però fare i conti con un aumento dell’instabilità atmosferica. Secondo le previsioni, nel pomeriggio e in serata di oggi si svilupperanno temporali di calore sulle aree alpine, con possibile estensione verso le pianure.

I fenomeni potranno risultare localmente intensi, accompagnati da brevi nubifragi e grandinate con chicchi fino a 2-3 centimetri di diametro. Le zone maggiormente esposte ai temporali serali saranno il Cuneese, il Torinese, il Canavese, il Biellese, il Verbano, l’alto Novarese e le colline del Po.

Nonostante l’instabilità attesa, la conclusione definitiva dell’ondata di calore sembra ancora lontana. Secondo Andrea Vuolo, per un ritorno a temperature più vicine alle medie stagionali bisognerà probabilmente attendere l’inizio della prossima settimana.

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