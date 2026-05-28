Urla e botte a bambini di 4 e 6 anni: maestra del Vercellese indagata per maltrattamenti

VERCELLI – La procura di Vercelli ha aperto una inchiesta nei confronti di una maestra, accusata di maltrattamenti contro i bambini di una scuola materna.

I maltrattamenti sui bambini e le segnalazioni

Urla, vessazioni continue e botte contro piccoli indifesi, bambini tra i 4 e i 6 anni che sarebbero vittime dei maltrattamenti posti in essere dalla maestra.

La prima segnalazione è arrivata da una mamma, che ha riferito i propri timori ai carabinieri di Vercelli dopo che l’allarme era iniziato a circolare tra i genitori. Sarebbero stati proprio i bambini a parlare in famiglia dei presunti maltrattamenti. Da qui le indagini della procura che ha raccolto testimonianze audio e video: sono più di trenta gli episodi contestati all’indagata.

Sospesa per 4 mesi

La donna, come da provvedimento cautelare adottato dal Gip, è stata sospesa dall’esercizio della professione per 4 mesi come notificato all’indagata proprio dai carabinieri

Infatti, i documenti raccolti si sono rivelati decisivi nell’affermazione di gravi indizi di colpevolezza e a fondamento dell’esigenza cautelare.

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