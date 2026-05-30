49enne accoltellato ad Asti: acciuffati in pronto soccorso i due aggressori

ASTI – Un uomo di 49 anni è stato accoltellato ieri sera, 29 maggio, ad Asti nel quartiere Praia. La vittima è stato colpita da due fendenti, uno alla gamba e uno al collo. A dare l’allarme è stata una residente, che dal balcone ha notato un uomo a terra, chiaramente sofferente, e ha chiamato l’ambulanza. L’uomo è stato soccorso dal 118 e, una volta stabilizzato, è stato ricoverato in codice giallo in ospedale.

I Carabinieri, incaricati di indagare sull’accaduto, hanno parlato con il ferito, pregiudicato e residente nel quartiere, che ha raccontato di essere stato aggredito da due uomini ma non è riuscito a dare altre indicazioni utili per la loro identificazione.

I militari, dopo successivi accertamenti, hanno scoperto che i due presunti aggressori erano gli stessi che, poco prima dell’arrivo dell’ambulanza con il rivale accoltellato, si erano presentati in pronto soccorso per farsi medicare delle ferite. Avevano creato problemi nell’area sanitaria di emergenza, al punto da spingere il personale di turno a chiedere l’intervento di una pattuglia per interrompere i lanci di oggetti e i calci contro le porte che i due esagitati sferravano. Anche questi ultimi due uomini sarebbero residenti nel quartiere Praia.

I due, dopo una rapida medicazione, sono stati accompagnati in caserma e denunciati, mentre l’aggredito è stato sottoposto ad accertamenti e poi dimesso con una prognosi di 10 giorni.

Dietro l’accoltellamento, secondo quanto riportato da La Stampa, ci sarebbe un movente di gelosia.

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