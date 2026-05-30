Ritrovato senza vita il 24enne disperso nell’orrido di Sant’Anna a Cannobio

CANNOBIO – Riccardo Belli, 24 anni, era disperso da alcune ore. I familiari avevano lanciato l’allarme nella serata di giovedì 28 maggio, non avendo sue notizie. In mattinata aveva inviato alla nonna una foto che lo ritraeva nella zona dell’orrido di Sant’Anna, a Cannobio (VB), dove si era recato per una passeggiata.

Purtroppo il ragazzo è stato ritrovato senza vita ieri nel primo pomeriggio dai sub dei Vigili del fuoco, che avevano iniziato le ricerche nella notte di giovedì con l’aiuto del Soccorso alpino Valdossola, dei militari del Sagf (Soccorso alpino della Guardia di finanza) e dei Carabinieri, con l’ausilio di mezzi specializzati. Il corpo di Riccardo è stato recuperato nella parte più profonda del rio Cannobino. Inizialmente, erano stati trovati lo zaino del 24enne nella spiaggetta dell’Orrido, privo dei documenti del giovane, e la sua auto, lasciata nel parcheggio vicino.

Sul posto è arrivato il medico legale. Sono al vaglio dei Carabinieri le cause dell’accaduto: il ragazzo potrebbe essere scivolato.

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