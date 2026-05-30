Livello massimo di allerta caldo in gran parte del Piemonte fino a domenica: si teme anche il pericolo incendi

PIEMONTE – Ancora bollino rosso di allerta per la maggior parte delle province piemontesi in questo week end. Il bollettino sulle ondate di calore pubblicato da Arpa poco fa conferma il livello di disagio bioclimatico forte per tutte le province tranne Torino e Biella (per queste due disagio bioclimatico moderato).

Le temperature rimangono elevate: massime oltre i 30°C dappertutto, con punte di 33° ad Alessandria. Ancora più intenso il caldo domani, con tutto il Piemonte in allerta rossa tranne Alessandria. Le temperature più alte previste a Vercelli e Torino (34°C). Andrà meglio da lunedì, con temperature in leggerissima discesa e quasi tutte le province non contrassegnate da allerta rossa, tranne Cuneo e Novara.

Attenzione anche al pericolo incendio: oggi e domani il Piemonte Nord e il Sud-Est sono stati classificati da Arpa zone a rischio elevato di incendi boschivi. In questi casi, a seguito di un innesco il fronte di fiamma si può diffondere molto rapidamente e la sua estinzione risulta difficile.

Oggi pomeriggio saranno comunque possibili rovesci e temporali sulle Alpi, mentre domani pomeriggio sono previsti temporali più diffusi anche in pianura, alimentati dall’aria molto calda, con possibili grandinate e raffiche di vento forte. Rovesci che potrebbero poi tornare martedì 2 giugno, dopo un lunedì stabile.

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