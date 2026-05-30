Cade da un pendio nelle acque del rio Deseno nel Verbano, recuperato il cadavere

CREVOLADOSSOLA – Nelle acque del rio Deseno tra Domodossola e Crevoladossola (VB) è stato ritrovato il corpo senza vita di un pescatore di 78 anni di Crevoladossola.

Le ricerche erano scattate ieri sera dopo che i familiari si erano allarmati per il mancato rientro dell’uomo, che era uscito di casa nel pomeriggio, e avevano segnalato il fatto. Vigili del fuoco e Sagf hanno subito avviato le verifiche. Il corpo è stato individuato ieri notte, ma, trovandosi in area particolarmente impervia, il recupero è avvenuto solo questa mattina tramite verricello, con un elicottero. Nella piazzetta di Cisore è stato inoltre allestito il campo base per coordinare gli interventi.

Dalle prime informazioni, l’uomo pare essere scivolato da un pendio, facendo un volo di alcune decine di metri. Con sé aveva l’attrezzatura e la canna da pesca.

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