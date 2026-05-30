È sveglio e in miglioramento il tifoso colpito da un oggetto negli scontri prima del derby di Torino

TORINO – Marco Leonardo Basoccu si è risvegliato e interagisce con l’ambiente esterno. Buone notizie dall’ospedale Molinette di Torino dal tifoso della Juventus rimasto gravemente ferito durante gli scontri prima del derby di domenica scorsa. Il 36enne, sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico, resta leggermente sedato per il dolore. Le sue condizioni sono in netto miglioramento, anche dal punto di vista del quadro neurologico. Basoccu rimane comunque ricoverato in terapia intensiva e la prognosi è ancora riservata.

Nel frattempo, proseguono le indagini per comprendere che cosa abbia colpito l’uomo in quei concitati momenti.

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