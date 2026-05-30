Il presidio dei sindacati al casello dell’A21 dove ha perso la vita l’ausiliario del traffico Nando Curzio

ALESSANDRIA – Cordoglio, ma anche denuncia. Si è svolto questa mattina, con inizio alle ore 11.30, l’annunciato presidio all’altezza del casello Alessandria Ovest dell’autostrada A21: presenti i sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil Trasporti, Cisal e Ugl, insieme a diversi colleghi di Nando Curzio, l’ausiliario della viabilità investito ieri mentre stava segnalando una situazione di potenziale pericolo sulla carreggiata. L’uomo era stato ucciso proprio nei pressi del casello Alessandria Ovest.

«Ai suoi familiari, alle colleghe e ai colleghi va la nostra vicinanza più sincera. Ogni morte sul lavoro è una sconfitta collettiva. Lo è ancora di più quando avviene sulla strada, in un contesto nel quale lavoratrici e lavoratori sono quotidianamente esposti a rischi elevatissimi: traffico, velocità, interferenze con i mezzi in transito, emergenze, manutenzioni e attività operative svolte in condizioni spesso complesse» – scrive in un comunicato Cisl Piemonte – «Non possiamo limitarci al dolore dopo l’ennesima tragedia. È necessario rimettere al centro la sicurezza di chi lavora su strada, rafforzando prevenzione, formazione, procedure, controlli, organizzazione del lavoro e misure effettive di protezione. La sicurezza sul lavoro non può essere un adempimento formale né una responsabilità scaricata sui singoli. Deve essere un vincolo concreto, verificabile e prioritario in ogni appalto, in ogni cantiere, in ogni attività svolta lungo la rete stradale e autostradale»

I sindacati chiedono impegno reale per impedire che simili tragedie continuino a ripetersi e chiarezza sulla dinamica dell’incidente. Sulla quale continuano le indagini: Cursio era sul lato della carreggiata per segnalare una situazione di anomalia in quel tratto della A21 dove poco prima c’era stato un incidente. Segnalava prudenza agli automobilisti, ma uno di loro lo ha investito.

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