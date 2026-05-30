Riapre (per davvero) il Parco della Tesoriera a Torino: manutenzione terminata

TORINO – Forse può dirsi finita la telenovela sull’effettiva riapertura del Parco della Tesoriera a Torino. Il Comune ha annunciato che i lavori, iniziati nella primavera del 2024, sono giunti al termine: da martedì 2 giugno l’area verde, che ospita la settecentesca Villa Sartirana, sede della biblioteca civica musicale, sarà accessibile al pubblico nella sua interezza.

La riapertura arriverà al termine di un lungo percorso di riqualificazione, su cui hanno pesato ritardi, criticità legate al meteo e anche il ritrovamento di fibre di amianto nelle tubature sotterranee.

Le ultime recinzioni del cantiere, mantenute fino ad oggi per consentire il corretto attecchimento dell’erba dopo la semina delle superfici prative, verranno rimosse nella giornata di lunedì 1° giugno. L’intervento di manutenzione straordinaria del parco, finanziato con fondi PNRR, ha riguardato in particolare le aree verdi, i vialetti e le aree di sosta. I lavori hanno compreso la rigenerazione dei prati, il recupero del profilo delle aiuole, la sistemazione delle alberate e la messa a dimora di nuovi alberi, oltre al rinnovo dei vialetti con pavimentazione drenante.

Sono inoltre stati rinnovati l’area giochi (che è già fruibile da alcuni giorni) e i servizi igienici, mentre l’area cani è stata raddoppiata in superficie ed è ancora parzialmente transennata per il rinnovo del prato. Accanto alla biblioteca è stato realizzato anche uno spazio per la lettura all’aperto, e nelle aree di sosta sono stati inseriti nuovi arredi.

La riqualificazione del parco è andata di pari passo con il recupero e la valorizzazione della settecentesca Villa Sartirana.

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