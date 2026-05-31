Si finge fattorino per studiare la casa da svaligiare: arrestato nel Canavese mentre tenta il colpo

SAN GIUSTO CANAVESE – Curiosa vicenda avvenuta a San Giusto Canavese, dove un uomo di 49 anni residente a Torino è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato furto aggravato in abitazione. Secondo quanto emerso dalle indagini, il presunto ladro avrebbe effettuato un vero e proprio sopralluogo il giorno prima del colpo, presentandosi alla vittima nelle vesti di fattorino incaricato della consegna di un elettrodomestico.

L’intervento dei militari è scattato alcune notti fa, dopo una segnalazione giunta al numero unico di emergenza 112 che indicava un possibile furto in corso. I carabinieri della Stazione di San Giorgio Canavese hanno raggiunto rapidamente l’abitazione segnalata e hanno sorpreso l’uomo mentre stava tentando di introdursi all’interno della casa.

Lo scasso

Secondo la ricostruzione dei fatti, il quarantanovenne aveva già forzato le persiane della porta d’ingresso quando si è accorto dell’arrivo delle pattuglie. A quel punto avrebbe tentato di evitare l’arresto nascondendosi dietro un albero nel cortile dell’abitazione, confidando nel buio della notte. Il tentativo si è però rivelato inutile: i militari lo hanno individuato e bloccato poco dopo.

Durante la perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di diversi strumenti utilizzabili per lo scasso, elementi che hanno ulteriormente rafforzato il quadro accusatorio nei suoi confronti. Il quarantanovenne, già noto alle forze dell’ordine, è stato quindi arrestato con l’accusa di tentato furto aggravato in abitazione.

Il riconoscimento

Osservando l’uomo accompagnato dai carabinieri, il proprietario della casa lo ha infatti riconosciuto. Soltanto ventiquattr’ore prima, lo stesso individuo si era presentato regolarmente alla porta dell’abitazione come addetto alle consegne, incaricato di recapitare un elettrodomestico.

Gli investigatori ritengono che proprio quella consegna abbia consentito al sospettato di studiare l’immobile e raccogliere informazioni utili per organizzare il successivo tentativo di furto. Un piano che, tuttavia, è stato sventato grazie alla tempestiva segnalazione e al rapido intervento dei carabinieri.

Al termine delle procedure di rito, l’Autorità Giudiziaria di Ivrea, che coordina le indagini, ha disposto per l’uomo gli arresti domiciliari presso la sua abitazione di Torino, in attesa dei successivi sviluppi giudiziari.

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