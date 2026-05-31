Druento: motociclista di 52 anni perde la vita sulla provinciale della Mandria

DRUENTO – Ancora sangue sulle strade del Torinese. Uno scontro stradale si è verificato nella tarda serata di ieri a Druento, dove un motociclista di 52 anni, Marco Bottaro, ha perso la vita lungo la strada provinciale 1, conosciuta come la direttissima della Mandria.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 23.30. Secondo le prime informazioni disponibili, l’uomo stava percorrendo la provinciale in sella alla propria Harley Davidson quando è rimasto coinvolto in un violento impatto. Le cause dello scontro sono ancora al vaglio delle autorità competenti, che stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Si tratterebbe comunque di un’uscita di strada autonoma.

L’allarme è stato lanciato immediatamente e sul posto sono intervenuti in pochi minuti i soccorritori del 118 di Azienda Zero. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare il motociclista, ma le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi. Nonostante ogni sforzo, i medici hanno dovuto constatare il decesso del 52enne.

La strada provinciale 1, che collega diverse località dell’area metropolitana torinese attraversando la zona del Parco della Mandria, è purtroppo già nota per essere stata teatro di gravi incidenti in passato. L’ennesima tragedia riaccende il tema della sicurezza lungo un’arteria molto trafficata, soprattutto nelle ore serali e notturne.

Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi necessari per chiarire le circostanze dello schianto e accertare eventuali responsabilità. La viabilità ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area.

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