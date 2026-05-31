Oltre 60 mila persone per Radio Kiss Kiss a Torino: Piazza Castello sold out per il debutto del Kiss Kiss Way 2026

TORINO – Torino si conferma una delle piazze più partecipate per i grandi eventi musicali gratuiti. La prima tappa del tour nazionale Kiss Kiss Way 2026 ha richiamato in Piazza Castello oltre 60 mila persone nelle giornate del 29 e 30 maggio, trasformando il centro cittadino in un grande palcoscenico dedicato alla musica, all’intrattenimento e all’incontro con il pubblico.

L’iniziativa di Radio Kiss Kiss ha inaugurato il nuovo tour estivo dell’emittente con due giorni di spettacoli, attività e momenti di animazione che hanno coinvolto residenti, famiglie, giovani e visitatori arrivati da diverse zone del Piemonte e non solo.

Il concerto gratuito

Il momento clou del weekend è stato il concerto gratuito di sabato sera, che ha raggiunto il limite massimo di capienza autorizzata, pari a circa 10 mila persone contemporaneamente presenti nell’area dell’evento. Grazie al naturale ricambio del pubblico durante la serata, gli organizzatori stimano che quasi 20 mila spettatori abbiano assistito complessivamente alle esibizioni dal vivo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste.

Piazza Castello si è riempita già diverse ore prima dell’inizio dello spettacolo. Cori, applausi e migliaia di telefoni illuminati hanno accompagnato le performance degli artisti che si sono alternati sul palco. Tra i nomi più attesi figuravano Annalisa, Gabry Ponte e Irama, annunciati negli ultimi giorni prima dell’evento e accolti con entusiasmo dal pubblico torinese.

Il Village

Accanto ai concerti, il Village allestito nel cuore della città ha ospitato attività esperienziali, spazi dedicati ai partner del tour, incontri con gli speaker della radio e momenti di intrattenimento pensati per tutte le fasce d’età. L’obiettivo era quello di offrire un’esperienza immersiva e partecipata, capace di andare oltre il semplice concerto.

La manifestazione è stata seguita anche attraverso radio, televisione, social network e piattaforme digitali, ampliando ulteriormente la platea degli spettatori e confermando la vocazione multipiattaforma del progetto.

Soddisfazione è stata espressa da Fabio Roselli Tubelli, amministratore delegato di CN Media e Radio Kiss Kiss, che ha sottolineato la risposta «straordinaria» della città e il valore di un’iniziativa che punta a mettere al centro musica, persone e territorio.

«Le oltre 60 mila presenze registrate nelle due giornate e la straordinaria partecipazione al live rappresentano per noi un risultato importante e motivo di grande soddisfazione», ha dichiarato Roselli Tubelli, ringraziando il Comune di Torino, le istituzioni coinvolte, le forze dell’ordine, il personale della sicurezza, i volontari e tutti i professionisti che hanno contribuito alla riuscita dell’evento.

La tappa torinese rappresenta dunque un avvio particolarmente positivo per Kiss Kiss Way 2026, il format itinerante che porta Radio Kiss Kiss fuori dagli studi radiofonici per incontrare direttamente il pubblico nelle principali piazze italiane, attraverso un mix di musica dal vivo, intrattenimento e partecipazione. Con i numeri registrati nel capoluogo piemontese, il tour parte sotto i migliori auspici e conferma l’attrattività di Torino come sede di grandi eventi capaci di richiamare decine di migliaia di persone.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese