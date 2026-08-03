Caldo infinito in Piemonte, si salva solo Cuneo

TORINO – Continua inesauribile l’ondata di calore sul Piemonte. Il nuovo bollettino di Arpa per i prossimi giorni conferma l’allerta rossa, massima, su gran parte della regione.

Per martedì 4 agosto sono in zona rossa Alessandria, Asti e Vercelli, dove le temperature toccheranno ancora i 36-37 gradi. Permane una situazione leggermente migliore su Torino, Biella, Novara e Verbania, che comunque avranno massime tra i 33 e i 34 gradi rimanendo in fascia arancione.

La situazione diventerà ancora più difficile meroledì 5 agosto, con Torino e Novara che torneranno in zona rossa. In particolare a Torino si toccheranno nuovamente i 37 gradi, così come ad Alessandria.

Si respira solo a Cuneo

Unica isola in questo mare di calore infinito in questi giorni sembra essere Cuneo, dove sia martedì che mercoledì l’emergenza sarà minore.

Nel capoluogo della Granda domani sono attesi 29 gradi, mercoledì si arriverà comunquie a 32. Per entrambi i giorni i livelli di allerta saranno giallo, il livello di allerta più basso.

Mercoledì Torino, Alessandria e Asti raggiungeranno nuovamente i 10 giorni di caldo estremo consecutivi.

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