In preparazione manifestazione Sì Tav, pronto a partecipare anche Cirio

PIEMONTE – Il governatore del Piemonte Alberto Cirio è pronto a scendere in piazza per confermare il proprio sostegno alla Tav. E alla democrazia. «Io non sono uno da manifestazioni di piazza, ho sempre cercato di svolgere il mio lavoro all’interno delle istituzioni» – ha dichiarato oggi il presidente ai microfoni di Italpress a margine di un evento – «Credo che questo sia uno dei momenti in cui sono pronto a scendere in piazza per dire non solo “Sì Tav”, ma per dire sì alla democrazia e alla libertà».

Cirio aveva già presenziato a manifestazioni Sì Tav in passato. Ora rimarca la necessità di rispettare il processo decisionale democratico che ha portato a edificare la grande opera: «Democrazia e libertà vuol dire che quando una scelta viene presa nel rispetto dei canoni della democrazia rappresentativa, quindi quando la Tav viene decisa dal Parlamento, dall’Europa, dai governi, ha superato tutti i vagli del confronto democratico, poi va realizzata. Sarai sempre libero di dire che non sei d’accordo, però non puoi ostacolarne la realizzazione.

Dopo gli eventi del 25 luglio, il governatore si aspetta che un’eventuale piazza Sì Tav possa richiamare tutte le forze politiche: «Mi aspetterei che venissero tutti perché la democrazia è garantita dalle regole della nostra Costituzione. Credo che vengono meno queste regole dovremmo tutti scendere in piazza per difenderle». E chiude con una frecciata: «Quando si condannano le violenze come quelle che abbiamo visto in Valle di Susa la frase debba finire con un punto. Qualcuno continua a dire “condanno le violenze in val di Susa ma…”, quasi a giustificarle. La violenza non è mai giustificabile».

Seppure non ancora ufficialmente annunciata, la manifestazione di piazza Sì Tav si dovrebbe tenere a settembre (si parla del 27) a Torino, sul modello di quella organizzata otto anni fa in piazza Castello. La regia, anche in questo caso, sarà di Mino Bartolomeo Giachino, ex Sottosegretario di Stato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e della sua associazione Sì Tav Sì lavoro.

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