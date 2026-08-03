Scontro fatale a Bussoleno: la vittima è il centauro Rocco De Nittis, aveva 52 anni

BUSSOLENO – Un drammatico scontro stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri, domenica 2 agosto, a Bussoleno. L’impatto ha coinvolto il conducente di una automobile e un centauro sulla strada provinciale 24, all’altezza del ponte Vernetto: il motociclista Rocco De Nittis è deceduto. L’uomo di 52 anni, residente a Rivalta di Torino, non ce l’ha fatta nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari.

Ferita la donna che viaggiava sulla moto con lui che riportato diverse ferite; è stata quindi trasportata in elicottero all’ospedale Cto di Torino in codice rosso. Sono rimaste illese le due persone anziane a bordo dell’automobile.

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