Da un motivetto per chiamare i gatti a un singolo dance: la storia di Miss Croquette arriva da Acqui Terme

ACQUI TERME – Quello che era nato come un semplice motivetto per richiamare i gatti all’ora della pappa si è trasformato in un vero e proprio brano musicale disponibile sulle principali piattaforme di streaming. Succede ad Acqui Terme, dove Cristina Robotti, 45 anni, impiegata ad Alessandria, ha deciso di dare forma a un’idea nata quasi per gioco.

Sul web si presenta con il nome d’arte Miss Croquette ed è l’autrice di “My Name Is Meo”, un singolo pubblicato su Spotify, Amazon Music e YouTube, ispirato ai suoi sette gatti.

Da un’idea nata in casa a una canzone

Tutto è iniziato tra le mura domestiche. Cristina canticchiava un breve motivetto per richiamare i suoi mici al momento della pappa. Un’abitudine come tante, che però non è passata inosservata al marito, il quale ha intuito che quella melodia poteva trasformarsi in qualcosa di più di un semplice richiamo per animali.

L’idea è stata quindi sviluppata fino a diventare un vero brano dance, destinato a un pubblico molto più ampio dei soli amici a quattro zampe.

“My Name Is Meo”, un inno alla leggerezza

Il singolo ruota attorno alla ripetizione del suono “meo”, che richiama il verso del gatto e diventa il cuore del ritornello. Una scelta volutamente semplice e immediata, pensata per restare in testa fin dal primo ascolto.

Dietro al gioco sonoro, però, c’è anche un messaggio: invitare ad affrontare la vita con maggiore leggerezza, senza lasciarsi sopraffare da stress e preoccupazioni quotidiane. Per Miss Croquette, la spontaneità e la capacità di divertirsi rappresentano valori da riscoprire.

Un ritmo dance e un video in arrivo

Dal punto di vista musicale, “My Name Is Meo” si muove nel mondo della dance, con un ritmo vivace e una produzione pensata per far muovere chi ascolta. Il brano punta su una melodia immediata e su un ritornello facile da ricordare, caratteristiche che lo rendono adatto sia alle playlist estive sia ai contenuti social.

La cantante ha inoltre annunciato che presto il singolo sarà accompagnato da un videoclip, che darà un volto alle atmosfere ironiche e spensierate della canzone.

Con questa curiosa avventura musicale, partita da un semplice richiamo rivolto ai propri sette gatti, Cristina Robotti dimostra come anche un gesto quotidiano possa trasformarsi in un progetto creativo capace di arrivare sulle principali piattaforme di streaming.

My Name Is Meo

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