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Scattano a Torino i controlli sui voli dalla Spagna dopo i fatti di Ceuta, ecco cosa cambierà
Dopo gli aeroporti di Roma e Milano, la procedura si estende ora anche a numerosi altri aeroporti tra cui quello di Caselle
CASELLE – Anche l’aeroporto “Sandro Pertini” di Torino Caselle sottoposto alla procedura straordinaria imposta dal governo. Si tratta dei controlli straordinari sui documenti di identità per i passeggeri provenienti dalla Spagna.
Il provvedimento arriva a seguito della decisione del Governo italiano di sospendere temporaneamente il Trattato di Schengen per la durata di un mese, come misura di sicurezza legata all’escalation della crisi migratoria nell’enclave di Ceuta.
La misura, già attiva nei principali hub nazionali come Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Linate, prevede verifiche e accertamenti a campione condotti direttamente dalla Polizia di Frontiera all’arrivo dei convogli aerei.
Cosa cambia per i passeggeri in arrivo e in partenza?
A fornire i dettagli operativi per gli utenti dello scalo torinese è la direzione dell’aeroporto attraverso i propri canali ufficiali.
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Le verifiche interessano esclusivamente i flussi in arrivo in Italia dal territorio spagnolo, mentre non si registrano variazioni o controlli aggiuntivi per i passeggeri in partenza da Caselle verso la Spagna. L’operatività dei voli prosegue regolarmente senza cancellazioni; si raccomanda tuttavia a tutti i viaggiatori interessati di avere a portata di mano un documento d’identità valido per l’espatrio per agevolare le operazioni di sbarco.
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