Bardonecchia, cane pastore in difficoltà salvato dalla polizia: Wisky è tornato a casa

BARDONECCHIA – Provvidenziale intervento degli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Bardonecchia, che nei giorni scorsi hanno tratto in salvo un cane pastore smarrito e in evidenti condizioni di sofferenza.

Il salvataggio del cane Wisky

L’operazione è scattata a seguito della segnalazione di un giovane passante, il quale aveva notato l’animale vagare con difficoltà a bordo strada in direzione Pian del Colle. Dopo averlo seguito per un breve tratto, il ragazzo lo aveva visto addentrarsi e scomparire nella fitta vegetazione.

Nonostante l’oscurità della notte, i poliziotti hanno immediatamente avviato le ricerche setacciando l’area con le torce in dotazione. Inoltratisi nella zona boschiva che costeggia il Rio di Valle Stretta, gli operatori sono stati guidati dal rumore di alcuni arbusti spezzati, riuscendo così a individuare l’animale ,ormai provato e quasi impossibilitato a muoversi.

Gli agenti lo hanno caricato in braccio per trasportarlo fino alla Volante e, successivamente, negli uffici del Commissariato, dove gli sono stati prestati i primi soccorsi con acqua e cibo.

Nelle ore successive, il cane è stato preso in custodia dal personale del canile di Sant’Antonino di Susa per gli accertamenti veterinari e la lettura del microchip. L’esito ha permesso di risalire tempestivamente all’identità dell’animale: si tratta di Wisky, che il giorno seguente è potuto finalmente tornare tra le braccia dei suoi proprietari.

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