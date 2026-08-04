Cuorgné, si schianta contro il guardrail con la moto: 17enne in gravi condizioni

TORINO – Un giovane di 17 anni si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino a causa di un sinistro stradale.

Cosa è successo

È successo tutto nella notte. Il 17enne stava percorrendo la provinciale 45 che collega la frazione Priacco di Cuorgné a Chiesanuova, all’altezza di località Deiro Superiore quando, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo della moto su cui viaggiava finendo la propria corsa contro il guardrail. L’impatto è stato violento.

A notare la presenza del giovane sull’asfalto sono stati i carabinieri di Rivarolo Canavese, in zona per un servizio di controllo. Lanciato subito l’allarme, sul posto è arrivato il personale sanitario del 118, la Croce Rossa di Cuorgné. Il giovane, gravemente ferito, è stato stabilizzato e trasportato all’ospedale cittadino ma, a causa delle condizioni critiche, è stato trasferito all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino a bordo dell’ambulanza di rianimazione della Croce Rossa di Castellamonte.

Secondo quanto appreso, il giovane ha riportate ferite serie a una gamba.

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