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Elisa Longo Borghini sale al quinto posto del Tour de France dopo la quarta tappa a cronometro

La piemontese è risalita in classifica grazie alla frazione a cronometro

Pubblicato

5 ore fa

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Elisa Longo Borghini si è classificata decima nella quarta tappa del Tour de France femminile, la cronometro da Gevrey-Chambertin a Digione.

La tappa è stata vinta dalla svizzera Marlen Reusser davanti alla olandese Lieke Nooijen e alla fuoriclasse olandese Demi Vollering.

La classifica generale del Tour Femminile è stata rivoluzionata dalla cronometro.

Ora maglia gialla è Marlen Reusser con 14″ di vantaggio su Demi Vollering.

La Longo Borghini è risalita in quinta posizione a 1’03” dalla leader.

Stanno per arrivare le tappe di montagna del Tour femminile con venerdì la tappa del Mont Ventoux che sara scalato per la prima volta dalle donne del ciclismo.

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