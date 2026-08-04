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Elisa Longo Borghini sale al quinto posto del Tour de France dopo la quarta tappa a cronometro
La piemontese è risalita in classifica grazie alla frazione a cronometro
Elisa Longo Borghini si è classificata decima nella quarta tappa del Tour de France femminile, la cronometro da Gevrey-Chambertin a Digione.
La tappa è stata vinta dalla svizzera Marlen Reusser davanti alla olandese Lieke Nooijen e alla fuoriclasse olandese Demi Vollering.
La classifica generale del Tour Femminile è stata rivoluzionata dalla cronometro.
Ora maglia gialla è Marlen Reusser con 14″ di vantaggio su Demi Vollering.
La Longo Borghini è risalita in quinta posizione a 1’03” dalla leader.
Stanno per arrivare le tappe di montagna del Tour femminile con venerdì la tappa del Mont Ventoux che sara scalato per la prima volta dalle donne del ciclismo.
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