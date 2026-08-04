Società
Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, 04 agosto 2026: i numeri vincenti
In questo articolo troverete i risultati ufficiali e le combinazioni vincenti ruota per ruota, insieme ai simboli del Simbolotto e ai numeri estratti per 10eLotto e SuperEnalotto
Torna il consueto appuntamento del martedì con la fortuna. Occhi puntati non solo sulle tradizionali urne cittadine, ma soprattutto sul montepremi del SuperEnalotto, che per la sestina vincente di stasera mette in palio un jackpot stellare da ben 204,1 milioni di euro.
In questo articolo troverete i risultati ufficiali e le combinazioni vincenti ruota per ruota, insieme ai simboli del Simbolotto e ai numeri estratti per 10eLotto e SuperEnalotto.
Consulta qui la diretta delle estrazioni aggiornata in tempo reale a partire dalle 20.
Ecco i numeri del Lotto di martedì 04 agosto 2026:
Bari: 40 – 77 – 49 – 65 – 43
Cagliari: 75 – 6 – 3 – 62 – 15
Firenze: 42 – 4 – 69 – 27 – 43
Genova: 5 – 47 – 57 – 50 – 89
Milano: 37 – 88 – 1 – 85 – 42
Napoli: 33 – 28 – 45 – 18 – 23
Palermo: 4 – 70 – 38 – 58 – 85
Roma: 62 – 18 – 28 – 59 – 43
Torino: 86 – 24 – 40 – 34 – 61
Venezia: 25 – 12 – 78 – 53 – 39
Nazionale: 49 – 7 – 65 – 62 – 70
I 20 numeri vincenti del 10eLotto del 04 agosto sono:
4 – 5 – 6 – 12 – 18 – 24 – 25 – 28 – 33 – 37 – 40 – 42 – 47 – 49 – 62 – 70 – 75 – 77 – 86 – 88
Numero oro: 40
Doppio oro: 40, 77
Extra: 1 – 3- 27 – 34 – 38 – 45 – 50 – 53 – 57 – 58 – 59 – 65 – 69 – 78 – 85
I numeri del Superenalotto del 04 agosto 2026:
La combinazione vincente è: 70 – 78 – 56 – 49 – 58 – 76
Il numero Jolly è: 29
Il numero Superstar è: 16
Il Jackpot del Superenalotto del 04-08-2026 è di 204.100.000 euro.
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Lotto di giovedì 06 agosto 2026:
I numeri ritardatari in assoluto:
Bari 67 (manca da 142 estrazioni)
Bari 10 (manca da 121 estrazioni)
Venezia 31 (manca da 100 estrazioni)
Nazionale 49 (manca da 99 estrazioni)
Venezia 47 (manca da 88 estrazioni)
Milano 65 (manca da 87 estrazioni)
Genova 63 (manca da 83 estrazioni)
Milano 39 (manca da 80 estrazioni)
Palermo 53 (manca da 79 estrazioni)
Firenze 53 (manca da 78 estrazioni)
Torino 37 (manca da 78 estrazioni)
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 06 agosto:
32 (da 71) – 50 (da 68) – 77 (da 60) – 48 (da 51) – 56 (da 47) – 60 (da 45)
I simboli estratti al Simbolotto
35 – UCCELLO
24 – PIZZA
36 – NACCHERE
5 – MANO
12 – SOLDATO
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