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Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, 04 agosto 2026: i numeri vincenti

In questo articolo troverete i risultati ufficiali e le combinazioni vincenti ruota per ruota, insieme ai simboli del Simbolotto e ai numeri estratti per 10eLotto e SuperEnalotto

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4 ore fa

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Torna il consueto appuntamento del martedì con la fortuna. Occhi puntati non solo sulle tradizionali urne cittadine, ma soprattutto sul montepremi del SuperEnalotto, che per la sestina vincente di stasera mette in palio un jackpot stellare da ben 204,1 milioni di euro.

In questo articolo troverete i risultati ufficiali e le combinazioni vincenti ruota per ruota, insieme ai simboli del Simbolotto e ai numeri estratti per 10eLotto e SuperEnalotto.

Consulta qui la diretta delle estrazioni aggiornata in tempo reale a partire dalle 20.

Ecco i numeri del Lotto di martedì 04 agosto 2026:

Bari: 40 – 77 – 49 – 65 – 43
Cagliari: 75 – 6 – 3 – 62 – 15
Firenze: 42 – 4 – 69 – 27 – 43
Genova: 5 – 47 – 57 – 50 – 89
Milano: 37 – 88 – 1 – 85 – 42
Napoli: 33 – 28 – 45 – 18 – 23
Palermo: 4 – 70 – 38 – 58 – 85
Roma: 62 – 18 – 28 – 59 – 43
Torino: 86 – 24 – 40 – 34 – 61
Venezia: 25 – 12 – 78 – 53 – 39
Nazionale: 49 – 7 – 65 – 62 – 70

I 20 numeri vincenti del 10eLotto del 04 agosto sono:

4 – 5 – 6 – 12 – 18 – 24 – 25 – 28 – 33 – 37 – 40 – 42 – 47 – 49 – 62 – 70 – 75 – 77 – 86 – 88

Numero oro: 40

Doppio oro: 40, 77

Extra: 1 – 3- 27 – 34 – 38 – 45 – 50 – 53 – 57 – 58 – 59 – 65 – 69 – 78 – 85

I numeri del Superenalotto del 04 agosto 2026:

La combinazione vincente è: 70 – 78 – 56 – 49 – 58 – 76

Il numero Jolly è: 29

Il numero Superstar è: 16

Il Jackpot del Superenalotto del 04-08-2026 è di 204.100.000 euro.

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Lotto di giovedì 06 agosto 2026:

I numeri ritardatari in assoluto:

Bari               67 (manca da 142 estrazioni)

Bari                10 (manca da 121 estrazioni)

Venezia         31 (manca da 100 estrazioni)

Nazionale     49 (manca da 99 estrazioni)

Venezia         47 (manca da 88 estrazioni)

Milano          65 (manca da 87 estrazioni)

Genova         63 (manca da 83 estrazioni)

Milano           39 (manca da 80 estrazioni)

Palermo        53 (manca da 79 estrazioni)

Firenze          53 (manca da 78 estrazioni)

Torino            37 (manca da 78 estrazioni)

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 06 agosto:

32 (da 71) – 50 (da 68) – 77 (da 60) – 48 (da 51) – 56 (da 47) – 60 (da 45)

I simboli estratti al Simbolotto

35 – UCCELLO

24 – PIZZA

36 – NACCHERE

5 – MANO

12 – SOLDATO

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