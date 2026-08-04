Torino, riattivata la fontana Angelica. Lo Russo: venite a vederla

TORINO – Si sono conlusi i lavori di restauro della fontana Angelica, in piazza Solferino a Torino, che era spenta dal 2023. A dare l’annuncio con un vidoe che lo riprende davanti alla fontana finalmente con l’acqua tornata a zampillare è stato il sindaco Stefano Lo Russo.

Poche e semplici parole per annunciare che “Finalmente abbiamo riattivato la fontana Angelica in piazza Solferino a Torino, uno dei luoghi più iconici e simbolici della città”.

“Invito tutte e tutti a veniure a vederla”, chiude il sindaco.

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