Grazie al GPS riesce a trovare la sua bicicletta rubata a Torino mentre era Genova destinazione Tangeri. Trovate altre 17 biciclette per un valore di decine di migliaia di euro

Lunedì 3 agosto un cittadino residente a Torino, vittima del furto della propria bicicletta avvenuto il 30 luglio, ha segnalato che il dispositivo di localizzazione nascosto all’interno del manubrio continuava a trasmettere la posizione dall’area portuale di Genova. Raggiunta la zona indicata, gli operatori hanno individuato un autocarro dal cui cassone proveniva il segnale del dispositivo. Le verifiche effettuate presso gli uffici della compagnia di navigazione hanno dimostrato che il camion doveva imbarcarsi su un traghetto diretto a Tangeri. Informata l’Autorità Giudiziaria, gli operatori hanno proceduto all’apertura e alla perquisizione del cassone.

Il controllo ha immediatamente consentito di recuperare la bicicletta rubata a Torino. L’ispezione ha fatto emergere emergere un carico di altre 17 bici di alta gamma oltre a numerosi componenti di elevato valore commerciale, tra cui ruote in carbonio, forcelle e altra componentistica. I primi riscontri investigativi hanno accertato che almeno un’altra bicicletta, del valore di oltre 13.000 euro era stata oggetto di denuncia di furto. Nel giro di poche ore , la polizia locale è già riuscita a individuare altri tre ciclisti che avevano denunciato il furto dellee biciclette.Sono tuttora in corso gli accertamenti sui numeri di telaio e sugli altri elementi identificativi per risalire ai proprietari di tutti i mezzi recuperati e verificare eventuali collegamenti con furti avvenuti in diverse città italiane.