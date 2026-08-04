Seguici su

CronacaPiemonte

Peste suina: due nuove positività in Piemonte, in regione i casi salgono a 825

Entrambi i casi in provincia di Asti

Pubblicato

5 ore fa

il

Aggiungi Quotidiano Piemontese come Fonte preferita su Google

TORINO – In Piemonte sono state osservate due nuove positività alla peste suina sui cinghiali entrambe in provincia di Asti, a Serole (tre). Il totale in regione cresce a 825 positivi.

Per approfondire:

In Liguria sono state riscontrate tre nuove positività sui cinghiali: tutte in provincia di Savona, a Cengio (17). Il totale in regione sale a 1.374 casi.

Il totale dei positivi sui cinghiali sale a 2.199 casi. Stabili a 10 i focolai riscontrati negli allevamenti suinicoli.

Il numero dei Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana è fermo a quota 205.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *