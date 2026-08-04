CronacaPiemonte
Peste suina: due nuove positività in Piemonte, in regione i casi salgono a 825
Entrambi i casi in provincia di Asti
TORINO – In Piemonte sono state osservate due nuove positività alla peste suina sui cinghiali entrambe in provincia di Asti, a Serole (tre). Il totale in regione cresce a 825 positivi.
In Liguria sono state riscontrate tre nuove positività sui cinghiali: tutte in provincia di Savona, a Cengio (17). Il totale in regione sale a 1.374 casi.
Il totale dei positivi sui cinghiali sale a 2.199 casi. Stabili a 10 i focolai riscontrati negli allevamenti suinicoli.
Il numero dei Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana è fermo a quota 205.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese
Cronaca2 giorni fa
È Alisia Pizzoccaro la 22enne di Nichelino deceduta in un sinistro stradale a Bagnolo Piemonte
Economia3 giorni fa
Dopo l’incendio nello stabilimento di Novara, la Memc richiede cassa integrazione per tutti i dipendenti
Cronaca2 giorni fa
Motociclista 52enne perde la vita in uno scontro con un’auto a Bussoleno. Una donna ferita gravemente
Ambiente2 giorni fa
Fa troppo caldo: il video dell’impressionante fusione del ghiacciaio del Rocciamelone
Cronaca2 giorni fa