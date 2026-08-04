23enne investito da un treno a Trofarello, Pompeo(PD): “Subito un tavolo per eliminare la barriera”

TROFARELLO – Nuovi sviluppi e prese di posizione politiche a seguito del grave incidente stradale e ferroviario avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 4 agosto 2026, nei pressi del passaggio a livello di via Torino a Trofarello.

L’intervento di Laura Pompeo (PD): “Infrastruttura inadeguata e pericolosa”

Sull’accaduto è intervenuta con una nota ufficiale la consigliera regionale del Partito Democratico Laura Pompeo, che ha posto l’accento sulla pericolosità strutturale dell’incrocio tra la viabilità ordinaria e la rete ferroviaria. Sebbene Trenitalia abbia confermato che il passaggio a livello e le relative barriere risultavano regolarmente chiusi al momento del fatto, la consigliera ha evidenziato come l’infrastruttura rappresenti un elemento critico da revisionare radicalmente.

“Un attraversamento a raso su un’arteria trafficata e soggetta a chiusure frequenti ha una pericolosità intrinseca,” ha dichiarato Laura Pompeo, sottolineando come il nodo di via Torino incida non soltanto sulla sicurezza attuale, ma anche sulle prospettive di accesso al nuovo Ospedale dell’ASL TO5, destinato a sorgere a breve distanza dal punto dell’incidente.

La consigliera ha annunciato la presentazione di un’interrogazione in Consiglio regionale per sollecitare la Giunta ad aprire un tavolo operativo con il Comune di Trofarello e RFI, proponendo il superamento del passaggio a livello mediante la realizzazione di un sovrappasso.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese