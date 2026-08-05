Blitz al campo nomadi di Mirafiori: scoperti un jammer nascosto e auto sospette con targhe francesi

TORINO – Maxi operazione della Polizia di Stato nel campo nomadi di corso Unione Sovietica, nel quartiere Mirafiori di Torino. Nella giornata di ieri è stato effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio ad “Alto Impatto” in quella che è ritanuta una delle zone ritenute più sensibili sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica.

L’intervento, coordinato dal Commissariato di Pubblica Sicurezza Mirafiori, aveva l’obiettivo di rafforzare la sicurezza urbana, contrastare i fenomeni di illegalità diffusa e garantire una presenza costante delle forze dell’ordine nelle aree maggiormente interessate da situazioni di degrado.

I numeri dell’operazione

Nel corso dei controlli gli agenti hanno identificato e verificato 66 persone, tra cui 38 maggiorenni con precedenti di polizia, cinque minorenni e sette cittadini extracomunitari, tre dei quali con precedenti.

Complessivamente sono stati controllati 30 veicoli, eseguite tre perquisizioni, effettuato un arresto e denunciate tre persone in stato di libertà. Inoltre sono stati emessi due Dacur (Divieto di accesso alle aree urbane) dal Questore di Torino.

Tra i provvedimenti adottati anche il sequestro di tre auto di grossa cilindrata, risultate irregolari rispettivamente per mancanza di assicurazione, assenza di immatricolazione e utilizzo di targhe inesistenti.

Armi, targhe francesi e un jammer nascosto nella lavastoviglie

Durante le verifiche gli operatori hanno rinvenuto e sequestrato diverso materiale ritenuto di interesse investigativo.

Tra gli oggetti trovati figurano uno sfollagente, una pistola scacciacani piombata, riproduzione di un revolver, un’auto nuova con targa francese e un’altra vettura priva di targa esposta, nel cui bagagliaio erano custodite numerose targhe provvisorie francesi.

Gli agenti hanno inoltre recuperato un motore d’auto risultato rubato e scoperto un disturbatore di frequenze (jammer), nascosto all’interno della lavastoviglie di un’abitazione.

Per questi fatti due uomini sono stati denunciati: uno per porto di armi od oggetti atti ad offendere, l’altro per intestazione fittizia di veicoli.

Ipotesi di truffe agli anziani

Secondo i primi accertamenti svolti dagli investigatori, una delle auto sequestrate potrebbe essere stata utilizzata per commettere truffe ai danni di persone anziane. Si tratta al momento di un’ipotesi investigativa sulla quale sono in corso ulteriori approfondimenti.

Nel corso dell’operazione una cittadina straniera è stata inoltre arrestata per evasione e denunciata anche per furto.

In campo anche Vigili del Fuoco, cinofili e drone

L’operazione ha visto il coinvolgimento di numerosi reparti della Polizia di Stato, affiancati dalla Polizia Locale e dai Vigili del Fuoco.

Questi ultimi hanno provveduto alla messa in sicurezza di diverse abitazioni, controllando numerose bombole di gas e sequestrandone diverse perché non conformi alle norme di sicurezza.

Al dispositivo hanno preso parte personale del Commissariato Mirafiori, del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte, del V Reparto Mobile, della Squadra Mobile, dell’Ufficio Immigrazione, della Divisione Anticrimine della Questura di Torino, della Polizia Stradale e del Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica. Impiegati anche motociclisti “Nibbio”, unità cinofile, artificieri, pattuglie a cavallo e un drone della Polizia di Stato per il monitoraggio dall’alto delle aree interessate.

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