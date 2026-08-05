Incendio a Mornese sotto controllo, situazione in cauto miglioramento

MORNESE – È in via di contenimento il vasto incendio scoppiato domenica 2 agosto nella pineta di Mornese (AL). Oggi pomeriggio, 5 agosto, gli operatori di Vigili del fuoco e squadre Aib si sono occupati di contenere e monitorare il rogo e i fumi: la situazione è in miglioramento, anche se in alcune zone già bruciate si assiste a riaccensioni, prontamente controllate dalle squadre di spegnimento. Le operazioni oggi sono state svolte anche con l’aiuto di un elicottero e di un drone. Sul posto anche Carabinieri e Protezione civile.

Era stata critica la giornata di ieri, quando, a causa del forte vento, l’incendio che sembrava in via di spegnimento ha ripreso improvvisamente vigore. Per via della vicinanza del fronte di fuoco ad alcune abitazioni, era stata disposta in via precauzionale l’evacuazione di una famiglia.

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