Incendio sul Monte Barone, la situazione peggiora: fiamme fino al sentiero G8, il video del fulmine che ha innescato le fiamme

COGGIOLA – Quella che sembrava una lunga operazione di bonifica si sta trasformando in un’emergenza sempre più difficile da gestire. L’incendio boschivo che da giorni interessa il Monte Barone, in Valsessera, continua infatti ad avanzare e, invece di attenuarsi, nelle ultime ore ha registrato un peggioramento.

Lunedì i vigili del fuoco avevano spiegato che sarebbero stati necessari alcuni giorni per riuscire a spegnere completamente il rogo. Tuttavia, nella mattinata di oggi, mercoledì 5 agosto, la situazione appare più critica rispetto ai giorni scorsi.

Le fiamme hanno raggiunto il sentiero G8

Durante la notte il fronte dell’incendio è sceso fino al sentiero G8, costringendo alla sua chiusura. Oltre alla presenza delle fiamme, il percorso è diventato particolarmente pericoloso anche per la caduta di pietre provenienti dal versante sovrastante.

A confermarlo sono stati i gestori del Rifugio Monte Barone, che hanno effettuato un sopralluogo per verificare l’evoluzione dell’incendio.

«Siamo scesi sul posto per valutare la situazione. Fortunatamente il sentiero sta avendo la funzione di tagliafuoco grazie anche all’intervento di pulizia effettuato circa dieci giorni fa. Brucia il versante a monte del sentiero e cadono pietre dall’alto. Siamo in attesa dell’AIB».

Il sentiero, ripulito recentemente dalla vegetazione, sta quindi contribuendo a rallentare l’avanzata delle fiamme, ma il rischio rimane elevato.

Anche un Canadair in azione

Nella giornata di ieri è entrato in azione anche un Canadair, impiegato per effettuare lanci d’acqua sul fronte dell’incendio nel tentativo di contenerne l’espansione. Nonostante l’intervento del mezzo aereo e il lavoro incessante delle squadre a terra, il rogo non risulta ancora sotto controllo e continua ad avanzare lungo il versante della montagna.

Le prossime ore saranno decisive per capire se le operazioni coordinate dei vigili del fuoco, dei volontari dell’AIB (Antincendi Boschivi) e dei mezzi aerei riusciranno a fermare il fronte delle fiamme.

Accesso al rifugio solo da un itinerario

Per motivi di sicurezza i gestori invitano gli escursionisti a non utilizzare l’itinerario G1 + G8, ritenuto estremamente pericoloso.

Al momento il Rifugio Monte Barone è raggiungibile esclusivamente attraverso il percorso G1 + G1a, mentre il sentiero G8 resta chiuso fino a nuovo ordine.

L’invito è quello di rispettare le disposizioni e di evitare di avvicinarsi all’area interessata dall’incendio, sia per non intralciare le operazioni di spegnimento sia per il concreto rischio rappresentato dalle fiamme e dalla caduta di massi.

Il fulmine che ha innescato l’incendio

E’ stato intanto pubblicato un video che mostra come sia stato effettivamente un fulmine a far scattare l’incendio

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