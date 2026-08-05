E’ stato ritrovato il bambino di 10 anni disperso a Baldissero d’Alba

BALDISSERO D’ALBA – E’ stato ritrovato e sta bene il bambino di 10 anni scomparso ieri sera a Baldissero d’Alba. Lo hanno annunciato con un tweet rassicurante i vigili del fuoco.

“Ritrovato in buone condizioni di salute il bambino di 10 anni disperso dalla tarda serata di ieri nel territorio di Baldissero d’Alba” recita il semplice ma attesissimo lancio social.

Il bambino stava giocando nel cortile di casa e intorno alle 20.30 i genitori si sono accorti che si era allontanato. Le ricerche sono durate tutta la notte con l’utilizzo dell’elicottero, dei droni e dei cani molecolari.

Questa mattina la felice conclusione delle ricerche con il ritrovamento in un noccioleto poco lontano da casa.

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