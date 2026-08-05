Seguici su

CronacaCuneo

E’ stato ritrovato il bambino di 10 anni disperso a Baldissero d’Alba

Le ricerche sono durate tutta la notte
Gabriele Farina

Pubblicato

12 minuti fa

il

Aggiungi Quotidiano Piemontese come Fonte preferita su Google

BALDISSERO D’ALBA – E’ stato ritrovato e sta bene il bambino di 10 anni scomparso ieri sera a Baldissero d’Alba. Lo hanno annunciato con un tweet rassicurante i vigili del fuoco.

“Ritrovato in buone condizioni di salute il bambino di 10 anni disperso dalla tarda serata di ieri nel territorio di Baldissero d’Alba” recita il semplice ma attesissimo lancio social.

Il bambino stava giocando nel cortile di casa e intorno alle 20.30 i genitori si sono accorti che si era allontanato. Le ricerche sono durate tutta la notte con l’utilizzo dell’elicottero, dei droni e dei cani molecolari.

Questa mattina la felice conclusione delle ricerche con il ritrovamento in un noccioleto poco lontano da casa.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *