Caldo e siccità: a Chieri si invitano i cittadini a un uso responsabile dell’acqua

CHIERI – Le scarse precipitazioni delle ultime settimane e le elevate temperature estive fanno scattare l’allerta sui consumi idrici nel Chierese. L’amministrazione comunale ha rivolto un accorato appello alla cittadinanza invitando tutti ad adottare comportamenti virtuosi e responsabili per evitare sprechi.

Al momento la situazione della rete non registra criticità strutturali. SMAT S.p.A., la società che gestisce il servizio idrico, ha infatti confermato che l’infrastruttura potabile cittadina sta operando regolarmente e garantisce la piena erogazione. Tuttavia, il quadro meteorologico impone massima cautela per preservare una risorsa fondamentale e tutelare le riserve per gli usi primari ed essenziali.

Le raccomandazioni: cosa evitare

Per contenere i consumi l’Amministrazione invita la popolazione a contenere o evitare del tutto gli impieghi impropri o non strettamente necessari dell’acqua potabile. In particolare, viene chiesto di:

Irrigazione di giardini e aree verdi: evitare la bagnatura nelle ore centrali e più calde della giornata, limitando le annaffiature alle ore serali o notturne per ridurre l’evaporazione.

Pulizia degli spazi esterni: sospendere il lavaggio di cortili, piazzali, terrazzi e aree pavimentate con acqua di rete, salvo imprescindibili ragioni igienico-sanitarie.

Lavaggio veicoli: evitare il lavaggio domestico di auto e moto, indirizzandosi verso impianti professionali autorizzati muniti di sistemi di riciclo o razionalizzazione idrica.

Piscine private: stop al riempimento o ai rabbocchi degli impianti privati, fatte salve eccezioni di stretta necessità.

Altri usi superflui: evitare qualsiasi impiego non indispensabile.

Piccole abitudini, grandi risultati

Accanto alle restrizioni, dal Municipio arrivano consigli pratici da adottare nella routine quotidiana per fare la differenza: chiudere i rubinetti mentre ci si lava i denti o ci si insapona, riparare prontamente rubinetti o sciacquoni che perdono, avviare lavatrici e lavastoviglie solo a pieno carico e prediligere sistemi di irrigazione efficienti come quelli a goccia.

“L’Amministrazione continuerà a monitorare l’evoluzione del quadro idrico in costante contatto con SMAT”, si legge nella nota diffusa dall’ente. Qualora il periodo di calura e l’assenza di piogge dovessero protrarsi, non si esclude l’adozione di ordinanze o misure più restrittive. La tutela dell’acqua resta una responsabilità condivisa a tutela di tutta la comunità.

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