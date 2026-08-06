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Caldo e siccità: a Chieri si invitano i cittadini a un uso responsabile dell’acqua

L’amministrazione comunale ha rivolto un accorato appello alla cittadinanza invitando tutti ad adottare comportamenti virtuosi e responsabili per evitare sprechi

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14 ore fa

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CHIERI – Le scarse precipitazioni delle ultime settimane e le elevate temperature estive fanno scattare l’allerta sui consumi idrici nel Chierese. L’amministrazione comunale ha rivolto un accorato appello alla cittadinanza invitando tutti ad adottare comportamenti virtuosi e responsabili per evitare sprechi.

Per approfondire:

Al momento la situazione della rete non registra criticità strutturali. SMAT S.p.A., la società che gestisce il servizio idrico, ha infatti confermato che l’infrastruttura potabile cittadina sta operando regolarmente e garantisce la piena erogazione. Tuttavia, il quadro meteorologico impone massima cautela per preservare una risorsa fondamentale e tutelare le riserve per gli usi primari ed essenziali.

Le raccomandazioni: cosa evitare

Per contenere i consumi l’Amministrazione invita la popolazione a contenere o evitare del tutto gli impieghi impropri o non strettamente necessari dell’acqua potabile. In particolare, viene chiesto di:

  • Irrigazione di giardini e aree verdi: evitare la bagnatura nelle ore centrali e più calde della giornata, limitando le annaffiature alle ore serali o notturne per ridurre l’evaporazione.
  • Pulizia degli spazi esterni: sospendere il lavaggio di cortili, piazzali, terrazzi e aree pavimentate con acqua di rete, salvo imprescindibili ragioni igienico-sanitarie.
  • Lavaggio veicoli: evitare il lavaggio domestico di auto e moto, indirizzandosi verso impianti professionali autorizzati muniti di sistemi di riciclo o razionalizzazione idrica.
  • Piscine private: stop al riempimento o ai rabbocchi degli impianti privati, fatte salve eccezioni di stretta necessità.
  • Altri usi superflui: evitare qualsiasi impiego non indispensabile.

Piccole abitudini, grandi risultati

Accanto alle restrizioni, dal Municipio arrivano consigli pratici da adottare nella routine quotidiana per fare la differenza: chiudere i rubinetti mentre ci si lava i denti o ci si insapona, riparare prontamente rubinetti o sciacquoni che perdono, avviare lavatrici e lavastoviglie solo a pieno carico e prediligere sistemi di irrigazione efficienti come quelli a goccia.

“L’Amministrazione continuerà a monitorare l’evoluzione del quadro idrico in costante contatto con SMAT”, si legge nella nota diffusa dall’ente. Qualora il periodo di calura e l’assenza di piogge dovessero protrarsi, non si esclude l’adozione di ordinanze o misure più restrittive. La tutela dell’acqua resta una responsabilità condivisa a tutela di tutta la comunità.

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