Emergenza caldo, la speranza nel bollettino Arpa Piemonte: sabato pausa dalle temperature estreme

TORINO – Arrivano finalmente buone notizie dai bollettini Arpa Piemonte sulle ondate di calore appena emessi come ogni giorno. Se oggi infatti tutto il Piemonte è ancora da bollino rosso, da domani la situazione migliora un po’ e sabato dovrebbe rinfrescare in maniera più decisa.

Per venerdì 7 agosto rimangono in zona rossa solo Torino, Novara e Vercelli, con temperature superiori ai 36 gradi nel capoluogo, 33 a Novara e 35 a Vercelli. Alessandria scenderà in fascia arancione, anche se le massime saranno ancora sui 36 gradi (la fascia emergenziale non dipende solo dalla temperatura. Una significativa zona gialla per Asti, Biella, Cuneo e Verbania, con temperature comunque ancora sopra i 30 gradi.

Sabato il Piemonte torna in verde

Le notizie migliori arrivano dalla previsioni per il weekend. Per sabato 8 agosto Arpa prevede infatti temperature decisamente più basse, soprattutto nei valori minimi. Torino, Cuneo, Novara e Vercelli tornano in fascia gialla, addirittura zona verde (nessuna emergenza) per Alessandria, Asti, Biella e Verbania.

Massime ancora sopra i 30, con solo Torino che arriva a 34, ma come detto minime notturne decisamente più accettabili, tra 20 e 23 gradi.

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