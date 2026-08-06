Candiolo, un camion perde il carico sulla rotatoria: traffico in tilt

CANDIOLO – Nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 6 agosto 2026, un mezzo pesante proveniente da None, mentre si apprestava a immettersi nell’anello della rotatoria, ha perso accidentalmente parte del proprio carico e ha sganciato un grosso stampo metallico nel mezzo della carreggiata a Candiolo. Fortunatamente l’episodio non ha provocato feriti né ha coinvolto direttamente altri veicoli in transito, ma l’ostacolo ha causato l’immediato blocco della circolazione con estesi rallentamenti in tutta l’area.

Per rimuovere il pesante manufatto dalla sede stradale è stato necessario l’intervento sul posto di autogrù di grande portata.

La gestione della viabilità e i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e le modalità di fissaggio del carico sono stati affidati agli agenti della Polizia Locale, affiancati dal supporto dei Carabinieri e della Guardia di Finanza per canalizzare il traffico fino al completo ripristino della carreggiata.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese