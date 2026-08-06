Torino si prepara all’eclissi solare del 12 agosto: Sole oscurato al 93%, previsti bus speciali per Superga

TORINO – Sarà uno degli appuntamenti astronomici più suggestivi degli ultimi anni e Torino si prepara a viverlo con una serata speciale. Mercoledì 12 agosto il capoluogo piemontese sarà attraversato da un’eclissi parziale di Sole di rara intensità, con il disco solare che arriverà a essere oscurato fino al 93%.

Il fenomeno inizierà poco prima delle 19.30, mentre il momento di massima copertura è previsto intorno alle 20.21. Un evento particolarmente significativo, destinato a rimanere un’occasione difficile da replicare nel breve periodo: la prossima eclissi visibile con caratteristiche simili non arriverà presto e nel 2027 la copertura sarà decisamente inferiore, intorno alla metà del disco solare.

L’eclissi del 2026 sarà diversa da quella del 1999

Molti torinesi ricordano ancora l’ultima grande eclissi osservata dalla città, quella dell’11 agosto 1999, quando il fenomeno si verificò in mattinata con il Sole alto nel cielo e facilmente osservabile da molti punti della città.

Questa volta lo spettacolo sarà molto diverso: l’eclissi coinciderà quasi con il tramonto, con il Sole basso sull’orizzonte e posizionato verso ovest. Per questo motivo sarà fondamentale scegliere un luogo con una visuale libera in direzione occidentale.

Tra i punti privilegiati ci saranno naturalmente la collina torinese e in particolare la zona della Basilica di Superga, da cui sarà possibile assistere al fenomeno con una delle viste più suggestive sulla città.

Potenziati i collegamenti verso Superga

Per permettere a cittadini e visitatori di raggiungere i punti panoramici senza utilizzare l’auto, la Città di Torino e GTT hanno predisposto un potenziamento dei collegamenti verso la collina.

La linea 79B sarà rafforzata per tutta la serata con corse aggiuntive tra Sassi e Superga. Le partenze da Sassi sono previste alle:

18.00 (con prolungamento fino a Baldissero Torinese)

19.00 (con prolungamento fino a Baldissero Torinese)

19.13

19.47

20.00

20.52

21.00

21.33

Da Superga invece si potrà rientrare alle:

18.38

19.30

19.38

20.30

20.40

21.09

21.30

22.00

Per alcune corse la fermata di riferimento sarà il Bivio Tabaccaio, mentre la fermata principale resterà Geisser: numero 2690 in direzione Superga e numero 3323 verso Sassi.

Apertura straordinaria per la tranvia Sassi-Superga

A disposizione del pubblico anche la storica tranvia a cremagliera Sassi-Superga, che resterà attiva con un’apertura straordinaria.

Il servizio prevede corse ogni ora:

da Sassi dalle 10.00 alle 21.00

da Superga dalle 10.30 alle 21.30

Un modo suggestivo e sostenibile per raggiungere la collina evitando il traffico. La stazione di Sassi è raggiungibile con il tram 15 e con gli autobus 61 e 68.

Controlli e viabilità sulla collina

L’obiettivo dell’organizzazione è consentire al maggior numero possibile di persone di vivere l’eclissi riducendo però l’impatto sulla viabilità delle zone collinari.

La Polizia Locale monitorerà in particolare le aree di Superga e Cavoretto e potrà introdurre eventuali modifiche temporanee alla circolazione in caso di forte afflusso di pubblico.

Per una sera, dunque, la collina torinese diventerà una grande terrazza naturale sul cielo. L’eclissi del 12 agosto sarà un’occasione per guardare Torino da una prospettiva insolita e assistere a uno spettacolo astronomico che difficilmente tornerà con la stessa intensità nei prossimi anni.

Attenzione: per osservare il fenomeno sarà indispensabile utilizzare appositi occhiali certificati per eclissi solari e non guardare mai direttamente il Sole senza adeguata protezione.

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