Elisa Longo Borghini attacca nella sesta tappa del Tour de France femminile e risale in quarta posizione

Elisa Longo Borghini è stata la grande protagonista della sesta tappa del Tour de France femminile, facendo partire una fuga sul Col de Lalouvesc e uno successivo attacco nel finale che ha permesso al gruppetto di fuggitive di guadagnare 28 secondi sulla maglia rosa.

Lo sprint a Tournon-sur-Rhône è stato vinto a da Kim Le Court-Pienaar delle isole Mauritius, con l’azzurra al settimo posto.

Alla vigilia della tappa che porterà il gruppo sul Mont Ventoux, Elisa Longo Borghini è risalita in quarta posizione in classifica generale, a 2’28” dalla leader Reus

La campionessa italiana è soddisatta

Mi sono divertita, oggi è stato figo in discesa. Oggi volevo vedere come erano le gambe, mi sembra di stare bene. Sinceramente non me ne frega niente del Mont Ventoux, vada come vada domani.

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