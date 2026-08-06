Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, 6 agosto 2026: i numeri vincenti

Caccia al Jackpot milionario in Italia. Oggi, giovedì 6 agosto 2026, va in scena il concorso numero 125 del SuperEnalotto. Stasera, giovedì 6 agosto 2026, pronte a decretare i numeri vincenti su tutte le ruote, da Bari alla Nazionale.

C’è grande attesa tra gli appassionati per scoprire se l’urna premierà i numeri più giocati o se si faranno vivi i grandi ritardatari. Gli occhi di milioni di giocatori sono puntati sulla sestina vincente, che stasera mette in palio un montepremi da brividi: ben 205,0 milioni di euro, dopo che l’estrazione precedente si è conclusa senza nessun “6” o “5+1”.

In questo articolo troverete i risultati ufficiali e le combinazioni vincenti ruota per ruota, insieme ai simboli del Simbolotto e ai numeri estratti per 10eLotto e SuperEnalotto.

Ecco i numeri del Lotto di giovedì 6 agosto 2026:

Bari: 22 – 44 – 50 – 62 – 58

Cagliari: 53 – 16 – 74 – 65 – 70

Firenze: 1 – 59 – 82 – 13 – 88

Genova: 52 – 63 – 2 – 41 – 33

Milano: 22 – 21 – 5 – 50 – 66

Napoli: 22 – 58 – 30 – 50 – 70

Palermo: 61 – 69 – 9 – 8 – 50

Roma: 7 – 65 – 52 – 38 – 84

Torino: 18 – 4 – 70 – 34 – 40

Venezia: 46 – 8 – 77 – 83 – 58

Nazionale: 71 – 53 – 61 – 21 – 59

I 20 numeri vincenti del 10eLotto del 6 agosto 2026

Combinazione: 1 – 4 – 7 – 8 – 16 – 18 – 21 – 22 – 44 – 46 – 50 – 52 – 53 – 58 – 59 – 61 – 63 – 65 – 69 – 74

Numero Oro: 22

Doppio Oro: 22 – 44

Extra: 2 – 5 – 9- 13 – 30 -33 – 34- 38 – 41 – 61 – 70 – 77 – 82 – 83 – 88

I numeri del SuperEnalotto di oggi, 6 agosto 2026

Combinazione vincente: 74 – 20 – 83 – 2 – 11 – 33

Numero Jolly: 15

Numero SuperStar: 19

💰 Jackpot del concorso odierno: 205.000.000 euro

I simboli estratti al Simbolotto (Ruota del mese: Nazionale)

🐤 35 UCCELLO

🍕 24 PIZZA

🏀 36 NACCHERE

🤚 5 MANO

🪖 12 SOLDATO

I ritardatari della prossima estrazione del Lotto

Per la prossima estrazione del Lotto, ecco quali sono i numeri ritardatari.

I numeri ritardatari in assoluto:

Bari 67 (manca da 143 estrazioni)

Bari 10 (manca da 122 estrazioni)

Venezia 31 (manca da 101 estrazioni)

Venezia 47 (manca da 89 estrazioni)

Milano 65 (manca da 88 estrazioni)

Genova 63 (manca da 84 estrazioni)

Milano 39 (manca da 81 estrazioni)

Palermo 53 (manca da 80 estrazioni)

Firenze 53 (manca da 79 estrazioni)

Torino 37 (manca da 79 estrazioni)

Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo:

Bari 67 (manca da 143 estrazioni) – 10 (da 122) – 21 (da 68)

Cagliari 19 (manca da 74 estrazioni) – 54 (da 63) – 90 (da 54)

Firenze 53 (manca da 79 estrazioni) – 66 e 16 (da 73) – 24 (da 70)

Genova 63 (manca da 84 estrazioni) – 78 (da 65) – 9 (da 63)

Milano 65 (manca da 88 estrazioni) – 39 (da 81) – 6 (da 70)

Napoli 70 e 5 (mancano da 78 estrazioni) – 67 (da 74) – 79 (da 69)

Palermo 53 (manca da 80 estrazioni) – 83 (da 76) – 13 (da 70)

Roma 73 (manca da 63 estrazioni) – 25 e 13 (da 59) – 27 (da 55)

Torino 37 (manca da 79 estrazioni) – 50 e 25 (da 64) – 29 e 9 (da 53)

Venezia 31 (manca da 101 estrazioni) – 47 (da 89) – 57 (da 66)

Nazionale 52 (manca da 78 estrazioni) – 78 (da 75) – 19 (da 72)

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