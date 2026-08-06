Quotidiano Piemontese
Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, 6 agosto 2026: i numeri vincenti
In questo articolo troverete i risultati ufficiali e le combinazioni vincenti ruota per ruota, insieme ai simboli del Simbolotto e ai numeri estratti per 10eLotto e SuperEnalotto
Caccia al Jackpot milionario in Italia. Oggi, giovedì 6 agosto 2026, va in scena il concorso numero 125 del SuperEnalotto. Stasera, giovedì 6 agosto 2026, pronte a decretare i numeri vincenti su tutte le ruote, da Bari alla Nazionale.
C’è grande attesa tra gli appassionati per scoprire se l’urna premierà i numeri più giocati o se si faranno vivi i grandi ritardatari. Gli occhi di milioni di giocatori sono puntati sulla sestina vincente, che stasera mette in palio un montepremi da brividi: ben 205,0 milioni di euro, dopo che l’estrazione precedente si è conclusa senza nessun “6” o “5+1”.
In questo articolo troverete i risultati ufficiali e le combinazioni vincenti ruota per ruota, insieme ai simboli del Simbolotto e ai numeri estratti per 10eLotto e SuperEnalotto.
Ecco i numeri del Lotto di giovedì 6 agosto 2026:
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Bari: 22 – 44 – 50 – 62 – 58
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Cagliari: 53 – 16 – 74 – 65 – 70
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Firenze: 1 – 59 – 82 – 13 – 88
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Genova: 52 – 63 – 2 – 41 – 33
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Milano: 22 – 21 – 5 – 50 – 66
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Napoli: 22 – 58 – 30 – 50 – 70
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Palermo: 61 – 69 – 9 – 8 – 50
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Roma: 7 – 65 – 52 – 38 – 84
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Torino: 18 – 4 – 70 – 34 – 40
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Venezia: 46 – 8 – 77 – 83 – 58
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Nazionale: 71 – 53 – 61 – 21 – 59
I 20 numeri vincenti del 10eLotto del 6 agosto 2026
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Combinazione: 1 – 4 – 7 – 8 – 16 – 18 – 21 – 22 – 44 – 46 – 50 – 52 – 53 – 58 – 59 – 61 – 63 – 65 – 69 – 74
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Numero Oro: 22
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Doppio Oro: 22 – 44
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Extra: 2 – 5 – 9- 13 – 30 -33 – 34- 38 – 41 – 61 – 70 – 77 – 82 – 83 – 88
I numeri del SuperEnalotto di oggi, 6 agosto 2026
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Combinazione vincente: 74 – 20 – 83 – 2 – 11 – 33
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Numero Jolly: 15
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Numero SuperStar: 19
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💰 Jackpot del concorso odierno: 205.000.000 euro
I simboli estratti al Simbolotto (Ruota del mese: Nazionale)
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🐤 35 UCCELLO
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🍕 24 PIZZA
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🏀 36 NACCHERE
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🤚 5 MANO
- 🪖 12 SOLDATO
I ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto, ecco quali sono i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Bari 67 (manca da 143 estrazioni)
- Bari 10 (manca da 122 estrazioni)
- Venezia 31 (manca da 101 estrazioni)
- Venezia 47 (manca da 89 estrazioni)
- Milano 65 (manca da 88 estrazioni)
- Genova 63 (manca da 84 estrazioni)
- Milano 39 (manca da 81 estrazioni)
- Palermo 53 (manca da 80 estrazioni)
- Firenze 53 (manca da 79 estrazioni)
- Torino 37 (manca da 79 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo:
- Bari 67 (manca da 143 estrazioni) – 10 (da 122) – 21 (da 68)
- Cagliari 19 (manca da 74 estrazioni) – 54 (da 63) – 90 (da 54)
- Firenze 53 (manca da 79 estrazioni) – 66 e 16 (da 73) – 24 (da 70)
- Genova 63 (manca da 84 estrazioni) – 78 (da 65) – 9 (da 63)
- Milano 65 (manca da 88 estrazioni) – 39 (da 81) – 6 (da 70)
- Napoli 70 e 5 (mancano da 78 estrazioni) – 67 (da 74) – 79 (da 69)
- Palermo 53 (manca da 80 estrazioni) – 83 (da 76) – 13 (da 70)
- Roma 73 (manca da 63 estrazioni) – 25 e 13 (da 59) – 27 (da 55)
- Torino 37 (manca da 79 estrazioni) – 50 e 25 (da 64) – 29 e 9 (da 53)
- Venezia 31 (manca da 101 estrazioni) – 47 (da 89) – 57 (da 66)
- Nazionale 52 (manca da 78 estrazioni) – 78 (da 75) – 19 (da 72)
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