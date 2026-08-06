Lavori sulla linea Torino-Modane: modifiche ai treni dal 10 agosto

TORINO – Rete Ferroviaria Italiana ha programmato un significativo piano di cantieri lungo la linea Torino-Modane, nel tratto compreso tra Salbertrand e Bussoleno. Le operazioni, che prenderanno il via lunedì 10 agosto per concludersi venerdì 9 ottobre 2026, interesseranno esclusivamente il binario in direzione Torino e comporteranno rimodulazioni alla circolazione dei treni.

L’investimento complessivo messo in campo da RFI ammonta a circa 20 milioni di euro ed è finalizzato a incrementare gli standard di sicurezza, stabilità e regolarità del servizio.

Modifiche alla circolazione e informazioni ai viaggiatori

Per consentire l’operatività delle maestranze in sicurezza, la circolazione dei treni subirà variazioni di orario, limitazioni di percorso e possibili corse sostitutive con autobus nelle tratte interessate dal cantiere.

Le imprese ferroviarie provvederanno ad aggiornare i propri canali di vendita e informativi. I dettagli relativi ai singoli treni saranno consultabili sul sito ufficiale rfi.it e attraverso le piattaforme informative di Trenitalia.

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