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Lavori sulla linea Torino-Modane: modifiche ai treni dal 10 agosto
Da lunedì 10 agosto a 9 ottobre 2026 i lavori interesseranno esclusivamente il binario in direzione Torino
TORINO – Rete Ferroviaria Italiana ha programmato un significativo piano di cantieri lungo la linea Torino-Modane, nel tratto compreso tra Salbertrand e Bussoleno. Le operazioni, che prenderanno il via lunedì 10 agosto per concludersi venerdì 9 ottobre 2026, interesseranno esclusivamente il binario in direzione Torino e comporteranno rimodulazioni alla circolazione dei treni.
L’investimento complessivo messo in campo da RFI ammonta a circa 20 milioni di euro ed è finalizzato a incrementare gli standard di sicurezza, stabilità e regolarità del servizio.
Modifiche alla circolazione e informazioni ai viaggiatori
Per consentire l’operatività delle maestranze in sicurezza, la circolazione dei treni subirà variazioni di orario, limitazioni di percorso e possibili corse sostitutive con autobus nelle tratte interessate dal cantiere.
Le imprese ferroviarie provvederanno ad aggiornare i propri canali di vendita e informativi. I dettagli relativi ai singoli treni saranno consultabili sul sito ufficiale rfi.it e attraverso le piattaforme informative di Trenitalia.
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