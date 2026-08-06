Addio a Natale Toccalino, morto a 102 anni a Novi Ligure: era tra i carabinieri in congedo più anziani d’Italia

NOVI LIGURE – La comunità di Novi Ligure è in lutto per la scomparsa di Natale Toccalino, deceduto all’età di 102 anni. La notizia è stata resa nota dalla famiglia e ha suscitato profonda commozione tra i cittadini e tra i militari dell’Arma, che negli anni avevano continuato a ricordare e omaggiare il suo lungo servizio.

Toccalino, che aveva festeggiato il suo 102° compleanno lo scorso dicembre, era considerato uno dei carabinieri in congedo più anziani d’Italia, testimone diretto di una delle pagine più drammatiche della storia del Novecento.

Il servizio nell’Arma durante la Seconda Guerra Mondiale

Durante la Seconda Guerra Mondiale, Natale Toccalino prestò servizio nell’Arma dei Carabinieri in provincia di Cuneo. Visse gli anni del conflitto in prima linea, attraversando il periodo del fascismo e affrontando le difficoltà di una nazione in guerra.

Dopo l’8 settembre 1943, con l’occupazione tedesca dell’Italia, continuò a svolgere il proprio dovere impegnandosi nella difesa delle popolazioni civili, contribuendo a proteggerle dalle rappresaglie delle truppe naziste in un momento particolarmente delicato della storia del Paese.

Terminato il conflitto, rientrò nel territorio del Novese, dove riprese la vita civile, mantenendo però sempre vivo il legame con l’Arma.

Il legame con i Carabinieri

Negli anni successivi Toccalino partecipò attivamente alla vita dell’Associazione Nazionale Carabinieri, continuando a rappresentare un punto di riferimento per i colleghi e per la comunità locale.

In occasione del suo centesimo compleanno, era stato festeggiato dai militari della Compagnia e della Stazione Carabinieri di Novi Ligure, insieme al Comando Provinciale di Alessandria. Per l’importante traguardo aveva ricevuto anche una lettera ufficiale di auguri inviata dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri di Roma, gesto che si è ripetuto anche nei successivi compleanni.

L’ultimo saluto

La scomparsa di Natale Toccalino lascia un vuoto nella comunità novese, che perde uno dei suoi cittadini più longevi e un uomo che aveva attraversato oltre un secolo di storia italiana, conservando la memoria di eventi fondamentali per il Paese.

I funerali saranno celebrati sabato mattina nella chiesa di San Pietro, a Novi Ligure, dove familiari, amici e cittadini potranno rivolgergli l’ultimo saluto.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese