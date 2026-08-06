Scontro mortale a Borgaro Torinese: muore un centauro

BORGARO TORINESE – Non c’è stato nulla da fare per un centauro rimasto vittima di uno scontro stradale.

Cosa è successo

Il sinistro si è verificato nel pomeriggio di oggi sulla tangenziale nord, in direzione nord Milano-Aosta, poco prima dello svincolo di Borgaro Torinese. Secondo quanto si apprende, a scontrarsi sono stati un centauro e il conducente di una automobile, una Volkswagen Polo. L’impatto è stato violentissimo: ad avere la peggio è stato il centauro.

Sul posto il personale sanitario del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso del motociclista. Presenti sul luogo della tragedia anche la polizia stradale di Torino-Settimo per i rilievi del caso.

Si sono registrati disagi al traffico. Le code hanno raggiunto in breve tempo lo svincolo di corso Regina Margherita.

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